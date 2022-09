Orietta Berti, quanto guadagna come opinionista al Gf Vip 7?

La cantante Orietta Berti è stata promossa al ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip 7 al posto di Adriana Volpe. Ma quanto guadagna in questo ruolo?

Chi è Orietta Berti

Orietta Berti, pseudonimo di Orietta Galimberti, nasce l’1 giugno del 1943 a Cavriago in provincia di Reggio Emilia. . Amata dal grande pubblico, durante la sua carriera ha avuto un successo strepitoso, vendendo oltre 15 milioni di dischi e vincendo numerosi riconoscimenti. Nel 2021 è tornata alla ribalta dopo aver partecipato al Festival di Sanremo e uno dei recenti tormentoni pubblicati è “Mille” assieme a Fedez e Achille Lauro.

Quanto guadagna come opinionista al Gf Vip 7?

Quanto guadagna Orietta Berti al Grande Fratello Vip? In tanti si sono dunque chiesti a quanto ammonti il cachet stellare della cantante, la quale ha rimarcato che ha accettato questo ruolo nel programma condotto da Alfonso Signorini unicamente “per soldi”. A rispondere ci ha pensato il giornalista Giuseppe Candela su Dagospia, che ha dato in esclusiva la notizia. “Orietta Berti ha ammesso di aver accettato il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip per soldi.

Tanti, offerta che non poteva rifiutare. Ma quanto intasca la cantante che tra Sanremo e tormentoni vive una seconda giovinezza in tv? Stando alle nostre fonti per vestire i panni dell’opinionista nel reality di Canale 5 intascherebbe 10 mila euro a puntata”, si legge nel sito del magazine di gossip. Rivelazione che ora spiega anche la dichiarazione rilasciata dalla Berti al Messaggero: “Fabio Fazio? “Un po’ ci è rimasto male, gli ho spiegato che era un’offerta che non potevo rifiutare”