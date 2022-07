Totti e Noemi Bocchi, è amore vero: il prezioso regalo all’ex Capitano

Storia seria per Totti, il prezioso regalo di Noemi Bocchi: di cosa si tratta? Tutto sulla nuova fiamma dopo la separazione da Ilary Blasi.

Il prezioso regalo di Noemi Bocchi per Francesco Totti, la storia tra i due si fa seria. Dopo l’annuncio della separazione da Ilary Blasi, arrivano nuove informazioni sulla nuova relazione dell’ex Capitano della Roma.

Totti e Noemi Bocchi, un regalo prezioso per l’ex capitano: la storia si fa seria?

La storia d’amore tra Francesco Totti e la sua nuova metà, Noemi Bocchi, pare essere qualcosa di serio ed importante.

Pochi giorni fa la separazione tra Totti e Ilary è stata annunciata ufficialmente. Da allora sono cominciati a sbucare diversi succosi dettagli sulla nuova relazione dell’ex Capitano della Roma. Secondo alcune testimonianze raccolte da Il Messaggero la flower designer che ha stregato l’ex bomber giallorosso gli avrebbe dedicato un regalo importante e prezioso, un simbolo del suo amore: “La loro storia sembra ormai essere una cosa seria. Tanto che qualche mese fa raccontano che Noemi abbia regalato a Totti un bracciale con 5 pietre (tante quante sono le lettere del suo nome) come pegno d’amore, proprio nella stessa gioielleria di via del Gambero dove il capitano era solito comprare gioielli per Ilary”.

Un amore nascosto: i due si vedevano dallo scorso autunno

L’amore tra Totti e Noemi pare sia sbocciato infatti molto tempo fa, ben prima che la notizia arrivasse alle orecchie degli appassionati di gossip. Secondo alcune voci i due si frequentavano dallo scorso autunno, dopo essersi incontrati ad un torneo di padel. A quanto sembra, infatti, Noemi ne parlava già da mesi, in lunghe chiacchierate a telefono mentre si faceva la manicure in un centro estetico di Ponte Milvio.

La donna raccontava di una storia d’amore molto movimentata, facendo tuttavia sempre attenzione a non fare mai nomi. Dopo che il suo nome ha raggiunto i giornali, Noemi si era fatta ancora più cauta e aveva iniziato ad evitare le uscite pubbliche.