Giorgio Napolitano, funerali: a che ora e dove vederli in tv

Giorgio Napolitano, i funerali sono in programma nella mattinata di martedì 26 settembre con la possibilità di seguirli in tv.

Giorgio Napolitano, i funerali in forma laica sono previste nella tarda mattinata di martedì 26 settembre 2023. Con la chiusura della camera ardente ci sarà l’ultimo saluto all’ex Capo dello Stato prima di essere poi tumulato.

Giorgio Napolitano, funerali: a che ora

Martedì 26 settembre 2023 sono previsti i funerali dell’ex Capo dello Stato Giorgio Napolitano. Con la chiusura della camera ardente, il feretro col relativo corteo funebre partirà da Palazzo Madama, che ospita la camera ardente, percorrerà corso del Rinascimento, piazza Argentina, passando per piazza Venezia, via del Corso, fino a piazza Montecitorio. Per un tratto il solo carro sarà scortato dai Corazzieri.

Verso le ore le 11 verrà il feretro accompagnato fuori dalla camera ardente di Palazzo Madama dal presidente del Senato Ignazio La Russa. Su corso Rinascimento il carro funebre e i familiari accompagneranno il defunto a Palazzo Montecitorio. Preso in carico dalla Camera il feretro sarà portato a spalla da una rappresentanza interforze, dei circa cento pubblici ufficiali che saranno presenti, per essere collocato nella sala dei ministri intorno alle 11.30, poco prima del via dei funerali. Napolitano sarà poi tumulato nel cimitero acattolico di Roma. Al termine della cerimonia il corteo funebre raggiungerà il cimitero percorrendo via del Corso, piazza Venezia, via del Teatro Marcello e via Marmorata.

Dove vederli in tv

La cerimonia in forma laica si celebra alle 11.30 di martedì 26 settembre nell’emiciclo della Camera – termine previsto entro le 13 – con le esequie, trasmesse in diretta televisiva su Rai 1 e Rainews.it con finestre su Rainews24. Inoltre, sono previsti maxi-schermi appositamente predisposti in Piazza del Parlamento.