Antonino Spinalbese ha avuto il Covid nella casa del Gf Vip? Durante una discussione tra Antonino Spinalbese, Giaele De Donà e Oriana Marzoli è emerso un dettaglio che sta facendo discutere il web e i fan della casa del Grande Fratello Vip 7.

Antonino Spinalbese ha avuto il Covid? Il giallo al Gf Vip

In una chiacchierata tra Antonino Spinalbese, Giaele De Donà e Oriana Marzoli è emerso un dettaglio che in queste ore sta animando il dibattito dei telespettatori del Grande Fratello Vip: anche Antonino Spinalbese ha avuto il Covid? E perchè, se così fosse, non è stato isolato come tutti gli altri concorrenti della casa?

Cosa ha detto Giaele su Antonino

Giaele, parlando con alcuni concorrenti della casa, ha detto su Antonino: “Raccontiamola dai, quella volta che avevi il Covid e stavi male…”. Il video in poco tempo ha iniziato a circolare in rete e smosso le reazioni degli utenti, sorpresi e arrabbiati per la decisione degli autori di non allontanarlo dagli altri per un ipotizzato trattamento diverso rispetto ai compagni.

Antonino Spinalbese, per un certo periodo nella casa, aveva lamentato dolori, mal di testa e febbre.

“Ho un mal di testa… Vado a chiedere un farmaco” ha infatti detto, aggiungendo “sono negativo”a Daniele Del Moro che gli chiedeva come stesse.

