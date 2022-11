Giaele De Donà e Flavio Briatore, tutto sul flirt: sono stati davvero insieme?

Giaele De Donà e Flavio Briatore, cosa sappiamo del flirt e quanto c’è di vero: sono stati insieme? Alcune foto esclusive del settimanale Chi mostrano la gieffina in compagnia del noto imprenditore.

Tutto sul flirt tra Giaele De Donà e Flavio Briatore: quanto c’è di vero?

Negli scorsi giorni sono sbucate nuove informazioni sul presunto flirt tra Sofia Giaele De Donà e Flavio Briatore. Il settimanale Chi ha pubblicato una serie di foto che ritrae insieme la gieffina e il ricco imprenditore proprietario del Billionaire. Secondo la rivista la relazione tra i due è stata più lunga di quanto trapelato negli scorsi mesi.

Inizialmente, Giaele e Briatore pare si fossero goduti insieme un weekend in Costa Smeralda e un passionale incontro a Montecarlo. La rivista è sicura che si siano incontrati anche in un’altra occasione, durante un weekend a Forte dei Marmi, durante il quale la modella 23enne era in compagnia di un’amica. Secondo alcune fonti, sarebbero stati avvistati insieme anche al Twiga Beach Club.

Le parole di Emy Buono: “Il flirt c’è stato, lei era sul suo jet privato”

L’articolo di Chi riporta anche le dichiarazione dell’ex Pupa Emy Buono, vecchia amica di Giaele. L’influencer ne è più che certa, i due sono stati insieme: “Confermo, il flirt c’è stato. Sul profilo Instagram di lei c’è una foto scattata su un jet privato il 7 agosto 2020. All’epoca Giaele era fidanzata con Bradford, ma frequentava Flavio e quello è proprio il suo aereo“.

Emy conferma inoltre che Beck e la gieffina hanno una relazione molto particolare: “In breve, ognuno fa quello che vuole.

Si sentono pochissimo. Il marito non sa cosa faccia la moglie, e viceversa. Quest’estate, per esempio, Giaele è stata in barca con il pilota di Formula 1 Sergio Pérez, con il quale ha avuto un flirt. Pérez è fidanzato, Giaele è sposata: è successo il caos”. Anche Emy non è riuscita a resistere al fascino di Sofia: “Sono serena nel raccontare la verità, perché Giaele è stata la prima ad aprirsi sui suoi “rapporti open”. Un esempio? Noi siamo state molto intime, tra noi ogni volta scatta sempre una certa alchimia…”.

Da parte loro, sia Giaele De Donà che Flavio Briatore continuano a smentire categoricamente la storia. Già a settembre la gieffina si era mostrata molto acida verso le continue voci che la associavano all’imprenditore: “Sono stata pure paragonata a Elisabetta Gregoraci, ma per favore dai. Mi potevano solo pulire le scarpe”. Più pungente e conciso Briatore, che si limitò a proferire un semplice: “Sofia, chi?”.