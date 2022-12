GF Vip 7, Luciano Punzo e il bacio in confessionale mai andato in onda

GF Vip 7, Luciano Punzo svela qualche dettaglio in più sulla sua esperienza nella casa: "Ho dato un bacio in confessionale a una vippona".

Luciano Punzo e il bacio in confessionale mai andato in onda: cosa ha svelato l’ex concorrente del GF Vip 7? In una recente intervista il modello campano ha svelato che una vip ancora nella casa era interessata a lui. Scopriamo di chi si tratta.

GF Vip 7, Luciano Punzo: “Ecco a chi ho dato un bacio in confessionale”

Durante la sua breve permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 7, Luciano Punzo ha creato un legame con diverse concorrenti, senza però mai andare oltre la semplice amicizia: “Io andavo d’accordo con tutte le ragazze lì dentro, ma se non mi scatta non riesco a fingere”.

Questo, almeno, è quel che è parso accadere di fronte alle telecamere. In una recente intervista concessa a Casa Pipol, l’affascinante modello campano ha confessato di essersi scambiato un bacio a stampo con una vippona in confessionale, in una scena mai andata in onda.

La fortunata gieffina non è altri che Patrizia Rossetti: “Ci fu una serata delle favole. Io ero travestito da sirena e iniziammo a scherzare. Poi ci scambiammo un bacio amichevole in confessionale.

Le ho detto ‘Ma come sei bella’ e le ho dato un bacio a stampo”. Tra la conduttrice e l’ex Mister Italia, in ogni caso, non si è creato poi nulla di serio: “Con Patrizia non c’è mai stato niente. Non abbiamo limonato, era solo un bacio affettuoso”.

Il modello sugli altri gieffini: “Giaele non è una suora, tifo per George”

Nel corso dell’intervista Luciano Punzo ha parlato anche del resto del cast.

In particolare ha dichiarato di esser stato interessato a Nikita, ma lei aveva altri programmi: “Lei era orientata su Onestini“. Il modello campano ha fatto dei commenti non proprio positivi anche su Giaele De Donà: “Se fossi rimasto un po’ più nella casa, ti dico che Giaele mi rompeva un po’ troppo. Ma che suor Giaele! Ci siamo massaggiati a fondo e mi disse ‘Io c’ho voglia di s***are’!”. Punzo ha invece molte parole positive per George Ciupilan: l’ex Mister Italia ritiene che il titktoker sia una bella persona e tifa per lui per la vittoria finale.