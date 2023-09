Spot Esselunga, chi è l’attrice Giulia Briata nei panni della mamma

La pubblicità della “pesca” di Esselunga che è diventata virale e sta scatenando un acceso dibattito. A recitare nel ruolo della mamma è stata Giulia Briata, attrice dello spot Esselunga tanto criticato. Conosciamola meglio.

Spot esselunga, chi è l’attrice è Giulia Briata

Giulia Briata, ha 34 anni ed è un’attrice originaria di Ponso (paese in provincia di Padova che conta circa 2000 abitanti). Nei panni della mamma nella pubblicità intitolata “La Pesca” di Esselunga, ha una solida formazione teatrale ed è arrivata a lavorare da qualche tempo anche nel mondo del cinema e della televisione. Diplomata al liceo scientifico, ha poi deciso di provare a far carriera nel mondo dello spettacolo. Ha frequentato l’accademia Carlo Goldoni del teatro stabile del Veneto ma è anche laureata in mediazione linguistica. Oggi l’attrice vive a Padova.

Carriera

Giulia, nel corso della sua carriera, ha avuto modo di approcciarsi anche alla televisione. In particolare, ha recitato sul set della serie “Un passo dal cielo” e mentre a dicembre 2022 è sbarcato su Netflix un rifacimento di una serie norvegese chiamata “Odio il Natale” nella quale aveva anche qui preso parte con un ruolo. È attiva anche nel teatro.

Le polemiche sullo spot di Esselunga

Giulia Briata si è resa quindi protagonista dello spot di Esselunga. C’è chi lo ha trovato toccante e commovente, chi invece ne ha criticato il ruolo sbilanciato che viene attribuito a un genitore rispetto all’altro, mentre altri hanno giudicato negativamente come è stato affrontato il tema del divorzio. Giulia, come detto, interpreta il ruolo della mamma che accompagna la figlia nel supermercato Esselunga.