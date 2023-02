Ucraina, minacce nucleari da Medvedev: “Se attaccano la Russia bruceranno”

La Russia continua a minacciare l’Ucraina con le armi nucleari. Il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Dmitry Medvedev ha rilasciato dichiarazioni perentorie, ripotate dall’agenzia TASS: “La Crimea è russa. Attaccare la Crimea significa attaccare la Russia e intensificare il conflitto. La risposta di Mosca agli attacchi di Kiev in Crimea o in qualsiasi altra regione russa all’interno del Paese sarà dura e convincente“. L’ex Presidente e Primo Ministro della Federazione Russa ha ribadito che Vladimir Putin ha tutta l’intenzione di usare ogni mezzo a sua disposizione per difendere i territori ucraini occupati: “Pronti ad usare tutti i tipi di armi. La nostra risposta può essere di qualsiasi tipo”. In un’intervista concessa alla giornalista Nadana Fridrikhson, Medvedev promette reazioni pesanti: “Tutta l’Ucraina che rimane sotto il dominio di Kiev brucerà“.

Il consigliere presidenziale Mykhailo Podolyak ha risposto a Medevdev su Twitter. “Il diritto internazionale è chiaro.” – afferma l’influente funzionario ucraino- “L’Ucraina può liberare i suoi territori usando qualsiasi mezzo. La Crimea è ucraina. Pertanto, le minacce di attacchi di rappresaglia da parte di ufficiali russi sono solo una conferma dell’intenzione di commettere omicidi di massa e un tentativo di spaventare nel tradizionale stile russo. Ignorate sempre Medvedev“.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 4, 2023