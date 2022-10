Chi è Sveva Sagramola, conduttrice di “Geo” su Rai 3: tv, marito, figlia

Sveva Sagramola è una giornalista, conduttrice del programma “Geo” su Rai 3 in onda nella fascia pomeridiana. Ecco chi è Sveva Sagramola.

Sveva Sagramola, nata iaprile, si è formata a Mixer, programma di approfondimento giornalistico di. Per questo programma, dalal, si è occupata di realizzare servizi e inchieste, dalla cronaca, alla politica fino alla cultura. Nelè stata anche nella redazione die indi cui ha realizzato 3 edizioni, per concludere conNel 1997 è poi passata a condurre, programma in prima serata su Rai 3 con la regia di Gabriele Muccino.

Attualmente è alla guida di Geo su Rai 3, programma dedicato ai grandi temi della natura e dell’ambiente dove dal 2013 è affiancata nella conduzione dal fotografo naturalista Emanuele Biggi.