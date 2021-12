Teatro alla Scala, covid: dopo un primo giro di tamponi sono stati registrati alcuni positivi nel corpo di ballo Bayadére in programma al teatro di Milano.

Teatro alla Scala, covid: contagi nel corpo di ballo Bayadère

Si sono registrati contagi nel corpo di ballo Bayadére: così sono state annullate le due prove previste per domani di Bayadère, il balletto in cartellone il prossimo 15 dicembre come apertura della stagione di danza della Scala. Alla ballerina e alle due comparse risultate positive la settimana scorsa, si aggiungono un ballerino, due maître e due bambini.

Prove a porte chiuse al teatro

L’aumento dei contagi ha portato alla decisione di cancellare le due prove previste per mercoledì 9 dicembre. Ai casi accertati settimana scorsa, l’infezione di una ballerina e di due comparse, si sono ora aggiunti i test positivi di un ballerino, due maitre e due bambini. Stop anche all’apertura al pubblico della prova generale prevista per sabato 11 dicembre, che sarà quindi a porte chiuse.

Verrà effettuato in altro giro di tamponi. In base ai risultati si deciderà cosa fare. Se il focolaio non dovesse allargarsi si andrà sicuramente verso la data del debutto. Altrimenti si valuterà la possibilità di un posticipo.

Intanto, il debutto alla Scala con Macbeth è andato e su Facebook è stato pubblicato anche il video del dietro le quinte. Le prossime repliche di Macbeth saranno il 10, 13, 16, 19, 22 e 29 dicembre.