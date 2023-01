Macaulay Culkin oggi: vita privata, moglie, patrimonio, film e Mamma ho perso l’aereo

Macaulay Culkin è l’attore americano divenuto famoso a soli 10 anni con i due film di Mamma ho perso l’aereo. Anche se la sua carriera da attore non è proseguita alla grande, è riuscito lo stesso ad incrementare il suo patrimonio.

Macaulay Culkin oggi: vita privata e moglie

Macaulay Culkin è una famoso attore che ha raggiunto il successo da giovanissimo per poi cadere nell’ombra di se stesso. Nato il 26 agosto del 1980 a New York, a 10 anni quando fu scelto dal regista Chris Columbus per interpretare il piccolo Kevin, il protagonista di Mamma ho perso l’aereo.

“Mi ha permesso di diventare la persona che sono, e mi piaccio, quindi non cambierei nulla. Non dover fare nulla per portare a casa la cena, finanziariamente parlando, mi permette di trattare ogni concerto come se fosse l’ultimo. Mi verrebbe da dire a me stesso: ‘Culkin, hai fatto una bella corsa’, ha dichiarato l’attore.

Dopo l’esperienza come attore, è stato cantante di un gruppo chiamato Pizza Underground, ed è attualmente CEO di un sito di notizie satiriche.

Si occupa inoltre del podcast Bunny Ears.

Nella vita privata e sentimentale, ha sposato a soli 18 anni la coetanea Rachel Miner, con la quale però si separò solo due anni dopo. In seguito, l’attore è stato legato a Mila Kunis, con la quale ha portato avanti una relazione di otto anni, conclusasi nel 2011. Dal 2017 è invece legato all’attrice Brenda Song, con la quale ha anche avuto un figlio nell’aprile 2021.

Il nome del bambino, Dakota, è un omaggio ad una delle sorelle dell’attore, scomparsa nel 2008.

Macaulay Culkin: patrimonio

L’attore ricevette diversi premi per la sua interpretazione di Kevin in Mamma ho perso l’aereo, e il successo del film gli permise di guadagnare all’età di 11 anni quasi un milione di dollari. Poi, sono stati diversi i problemi personali, anche con la famiglia. Culkin ha rivelato anche che non aveva accesso alle cifre che guadagnava, e non sapeva neanche a quanto ammontassero.

“Kit e mia madre si stavano separando. Io avevo milioni e milioni di dollari in banca e mia madre non poteva pagare l’affitto perché stava spendendo tutto per pagare gli avvocati. L’unico modo per poter accedere a quei soldi era staccarmi da mio padre e così mi sono emancipato“.

L’attore americano oggi ha un patrimonio netto stimato di 145 milioni di dollari. Negli ultimi anni tanti sono stati gli investimenti azionari, proprietà, accordi lucrativi di collaborazione con i cosmetici CoverGirl.

Culkin possiede anche diversi ristoranti (la catena “Le pizze di Papà Macaulay”) a Washington, una squadra di calcio (“Gli Angeli di New York”), ha lanciato il suo marchio di Vodka (“Pure Wonderculkin – USA”), e sta affrontando il mercato dei ragazzi con un profumo di successo (“Da Macaulay con Amore”) e una linea alla moda chiamata “Seduzione by Macaulay Culkin”.

I film e Mamma ho perso l’aereo

I suoi primi e più importanti successi sono stati i due film girati in adolescenza: Mamma ho perso l’aereo e Mamma ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York.

Poi, sono state poche le altre esperienze significative nella sua carriera da attore: è comparso nella serie Will e Grace e nel film Sex and Breakfast e Zoolander 2, in cui interpreta sè stesso. Nel 2021 interpreta invece il tossicodipendente Mickey in American Horror Story- Double Feature. Altri film come Pagemaster e Richie Rich non hanno avuto molto successo.

