GF Vip 7, chi sono i nominati fino al 20 febbraio: sondaggi, come votare

GF Vip 7, chi sono i nominati fino al 20 febbraio? Sono sei i concorrenti al televoto questa settimana, tutti a rischio eliminazione. Chi lascerà la casa del Grande Fratello? Come votare il proprio vip preferito per salvarlo? Scopriamolo insieme.

GF Vip 7, chi sono i nominati: i concorrenti al televoto fino al 20 febbraio

Dopo l’eliminazione di Attilio Romita lunedì scorso, la trentaquattresima puntata del Grande Fratello Vip 7 ha visto il trionfo al televoto di Oriana Marzoli, selezionata come favorita del pubblico e immune alle nomination. Il prossimo televoto, aperto fino al 20 febbraio, sarà eliminatorio. Uno dei sei concorrenti nominati sarà costretto a lasciare definitivamente la casa più spiata d’Italia. Sono a rischio Sarah Altobello, Antonino Spinalbese, Daniele Dal Moro, Andrea Maestrelli, Nicole Murgia e Nikita Pelizon, mandata direttamente al televoto da Oriana.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Andrea, Antonino, Daniele, Nicole, Nikita e Sarah. #GFVIP pic.twitter.com/6PFGPw3izn — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 17, 2023

In base ai primi sondaggi sul web, Nikita e Daniele sono in una botte di ferro, stabilmente al primo e al secondo posto con voti tra il 30 e il 20%. Più instabile la situazione per gli altri quattro. Sarah pare in leggero vantaggio sul resto del gruppo, lasciando Nicole, Andrea e Antonino a sgomitare per salvarsi dall’ultimo posto. Molto equilibrata la situazione su Reality House, dove per il momento tutti e tre volteggiano attorno al 10%, con Antonino in leggero vantaggio. Per Forumfree, invece, il fanalino di coda è Andrea Maestrelli, distanziato dagli altri VIP con solo il 7% delle preferenze. Come andrà a finire?

Come funziona il televoto: come votare e salvare chi è in nomination

Per partecipare al televoto e provare a salvare il proprio concorrente preferito ci sono quattro metodi, di cui tre gratuiti: