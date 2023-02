GF Vip, Daniele Dal Moro preso in giro in Spagna: “Allergico alla maglietta”

GF Vip 7, Daniele Dal Moro vittima di prese in giro dalla Spagna. La tv iberica prende di mira l’ex tronista dato il suo interesse per Oriana Marzoli: “È allergico alla maglietta, come si può vedere su Instagram. Oriana non si è certo innamorata della sua parlantina”.

GF Vip 7, dalla Spagna frecciate a Daniele Dal Moro: “Allergico alla maglietta”

Grazie alla presenza di Oriana Marzoli, il Grande Fratello Vip 7 ha superato i confini italiani, trovando interesse persino in Spagna. La showgirl venezuelana è infatti celebre in terra iberica, dove da settimane il pubblico spagnolo segue con attenzione la sua avventura nella casa più spiata d’Italia. Con lo sbocciare della storia tra la gieffina e Daniele Dal Moro, tuttavia, i media spagnoli hanno cominciato a prendere di mira l’ex tronista. In particolare il programma di gossip di TeleCinco Socialité ha lanciato molte frecciate al nuovo amore della modella: “Questo è l’uomo che ha conquistato il cuore di Oriana. I due si sono innamorati dentro la casa del Grande Fratello Vip. Lui è Dal Moro, modello, imprenditore di 32 anni e soprattutto allergico alla maglietta. E questo non lo diciamo noi, basta vedere le foto che pubblica sul suo profilo Instagram. Eccolo qui, con il giacchetto, ma senza maglietta, con la camicia aperta, ma senza maglietta”.

L’ironia della tv spagnola: “Oriana non si è certo innamorata delle sue capacità oratorie”

Il servizio di Socialité non da tregua al gieffino, massacrato per alcuni suoi discutibili post su Instagram: “Lui è un tipo serio, ma non perché è responsabile, ma perché non sorride mai nelle sue fotografie. Su più di 100 foto che ha messo sul suo profilo, sorride soltanto in una ed è un sorriso appena accennato. L’ultima volta che abbiamo visto sorridere sui social il ragazzo che ha conquistato Oriana è stato il 24 settembre del 2016. Lui è un uomo molto impegnato, sotto questa foto ha scritto ‘stress’, peccato che stia sdraiato su un materassino gonfiabile in piscina. Inoltre è un ragazzo molto descrittivo, eccolo qui in questa foto dove mostra il fisico e scrive ‘senza vestiti’. In questo scatto dice ‘foto caliente’ e se lo dice lui… Di sicuro se Oriana si è innamorata di lui non è certo per le sue grandi capacità oratorie“.