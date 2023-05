È finita tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, cosa è successo alla coppia di ex gieffini? La showgirl venezuelana ha confermato la rottura con l’ex tronista. Parla Daniele: “Tante incomprensioni e litigate, si è sentita umiliata quando ho rivisto Antonella“.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, è finita: che cosa è successo alla coppia?

Oriana Marzoli ha confermato la sua rottura con Daniele Dal Moro tra lacrime e post affranti su Twitter: “Non sto bene. Non taggatemi in cose d’amore, ok? Non mi aiuta”. Ormai era chiaro da tempo che il rapporto dei due ex gieffini fosse ormai sempre più fragile. Alcuni follower della showgirl venezuelana avevano ipotizzato la presenza di una terza incomoda, arrivando anche ad avvertirla sui social: “Bebè chiedi spiegazioni a Daniele perché ha appena iniziato a seguire questa ragazza e le ha messo like a post abbastanza vecchi (per farsi notare probabilmente)”. L’ennesima interferenza dei social nella loro relazione che Daniele non ha affatto gradito: “Come sempre per colpa vostra, Oriana ha già iniziato a stressare l’anima. Non perché ho qualcosa da nascondere…Stupido io! Ma vi assicuro che da me non avrete più nulla. La verità è che questo posto è e sarà sempre il male delle coppie”. Qual è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, quindi?

Daniele parla della rottura: “Troppe incomprensioni, si è sentita umiliata per Antonella”

In una serie di interventi sui social Daniele Dal Moro ha detto la sua sulla fine della sua relazione con Oriana. In particolare ha voluto smentire le voci che lo vedevano frequentare un’altra donna: “Quella ragazza di cui parlate l’ho incontrata a Verona, ci conosciamo da anni, ci siamo incrociati e basta. Se vado fuori e c’è qualche ragazza non significa che ci voglio fare qualcosa“. Dietro la graduale fine del loro idillio, a quanto pare, c’è una serie di continui litigi, nati da diverse aspettative per la relazione ma anche e soprattutto per le costanti pressioni dei social. “Io e Oriana abbiamo tante incomprensioni.” -spiega l’ex tronista- “Tante derivano dalle cose che mandate voi. Già non è facile mettere da parte quello che è successo al GF, già non è facile non litigare. Cercare di passare del tempo insieme per me e Oriana non è facile. Ho litigato anche con Oriana perché ultimamente non mi sono esposto sui social con lei. Io quando sono uscito ho sempre cercato di fare contenuti, foto, per voi, anche se non è nelle mie corde”.

Dal Moro spiega inoltre che Oriana sarebbe andata su tutte le furie dopo il suo incontro con Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: “Non ci capiamo, abbiamo tante discussioni, litigate. L’ultima volta perché ho visto Antonella. Non è quello il motivo della rottura ma non ha agevolato. A Edoardo sono affezionato, la vita è mia e posso decidere come voglio. Erano a Verona e ci siamo visti. Mi ha detto che si è sentita umiliata. Queste sono le motivazioni, sono incomprensioni”.