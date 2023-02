GF Vip 7, chi sono i nominati fino al 16 febbraio: sondaggi, come votare

GF Vip 7, chi sono i nominati fino al 16 febbraio? Sono quattro i concorrenti al televoto questa settimana. Solo uno di loro sarà scelto come favorito del pubblico e otterrà l’immunità. Chi tra di loro è in vantaggio? Chi invece rischia il televoto eliminatorio? Come votare il proprio vip preferito per salvarlo? Scopriamolo insieme.

GF Vip 7, chi sono i nominati: i concorrenti al televoto fino al 16 febbraio Nella trentatreesima puntata del Grande Fratello Vip 7, il testa a testa tra Davide Donadei e Attilio Romita si è concluso con l’eliminazione del giornalista. Il prossimo televoto, aperto fino a giovedì 16 febbraio, non sarà eliminatorio e vede al voto ben quattro concorrenti: Nikita Pelizon, Oriana Marzoli, Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi. Solo uno di loro sarà eletto il favorito del pubblico e otterrà l’immunità e una chance di mandare uno degli altri nominati direttamente al televoto eliminatorio. Per il momento, in base ai primi sondaggi, è una lotta alla pari tra Nikita ed Oriana, tra le concorrenti più apprezzate e sostenute dal pubblico. Brutte notizie, quindi per Antonino e Antonella, che rischiano sempre di più di finire al televoto anche la prossima settimana. Sarebbe una pessima notizia soprattutto per l’ex schermitrice. La Fiordelisi ha subito un grosso calo di consensi nelle ultime settimane e un televoto potrebbe rivelarsi fatale per la sua permanenza nella casa. Come funziona il televoto: come votare e salvare chi è in nomination Per partecipare al televoto e provare a salvare il proprio concorrente preferito ci sono quattro metodi, di cui tre gratuiti: App Mediaset Infinity . Si può votare gratuitamente scaricando l’applicazione Mediaset Infinity sul proprio smartphone o tablet e registrandosi. Nella sezione dell’app dedicata al GF, una volta aperto il televoto, apparirà il tasto VOTA , cliccando sul quale sarà possibile esprimere la propria preferenza.

. Si può votare gratuitamente scaricando l’applicazione Mediaset Infinity sul proprio smartphone o tablet e registrandosi. Nella sezione dell’app dedicata al GF, una volta aperto il televoto, apparirà il tasto , cliccando sul quale sarà possibile esprimere la propria preferenza. Sito web . È inoltre possibile partecipare direttamente sul sito web ufficiale del reality . Dopo un breve processo di registrazione, basterà accedere alla sezione TELEVOTO e selezionare il proprio vip preferito.

. È inoltre possibile partecipare direttamente sul . Dopo un breve processo di registrazione, basterà accedere alla sezione TELEVOTO e selezionare il proprio vip preferito. Smart TV . Chi è in possesso di una Smart TV o di un decoder abilitato potrà accedere all’app Mediaset Infinity direttamente dal televisore premendo il tasto Freccia Su. Una volta fatto il login sull’applicazione, sarà possibile dare il proprio voto.

. Chi è in possesso di una Smart TV o di un decoder abilitato potrà accedere all’app Mediaset Infinity direttamente dal televisore premendo il tasto Freccia Su. Una volta fatto il login sull’applicazione, sarà possibile dare il proprio voto. SMS. Infine, si può partecipare al televoto tramite un sms a pagamento al numero 477 000 2 con il nome del concorrente prescelto. Il servizio ha un costo variabile in base all’operatore, fino ad un massimo di 0,1613€ iva inclusa.