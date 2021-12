Nasa, la missione Psyche alla scoperta di un nuovo pianeta

Nasa, Psyche è il nome “greco” dato alla nuova missione che porterà alla scoperta di un nuovo mondo nello spazio. Dalle prime immagini sembra avere la forma di una “patata”.

Nasa, la missione Psyche

La nuova missione della Nasa è pronta per andare alla scoperta di un nuovo mondo. Dalle prime immagini si hanno anche le prime informazioni. Il nuovo pianeta potrebbe essere un asteroide ricco di metalli, chiamato appunto Psyche, nella fascia principale tra Marte e Giove, è un mondo inesplorato nello spazio.

Dai telescopi terrestri e spaziali, l’asteroide appare sfocato. Secondo gli scienziati, dalle informazioni e dai dati radar, è emerso che l’asteroide ha la forma di una patata e che gira su un fianco.

Il viaggio di Psyche

Non sarà un viaggio veloce e neppure semplice per poter raggiungere l’asteroide. Psyche navigherà oltre Marte tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, usando la forza gravitazionale del pianeta per fiondarsi verso l’asteroide.

È un viaggio totale di circa 1,5 miliardi di miglia (2,4 miliardi di chilometri).

Il veicolo spaziale inizierà il suo approccio finale all’asteroide alla fine del 2025. Man mano che il veicolo spaziale si avvicinerà al suo obiettivo, il team della missione accenderà le sue telecamere e la visuale dell’asteroide Psyche si trasformerà dal blob sfocato che conosciamo ora in alta definizione, rivelando per la prima volta le caratteristiche superficiali di questo strano mondo.

Le immagini aiuteranno anche gli ingegneri a orientarsi mentre si preparano a scivolare in orbita nel gennaio 2026. L’orbita iniziale del veicolo spaziale è progettata per essere ad un’altitudine elevata e sicura – circa 435 miglia (700 chilometri) sopra la superficie dell’asteroide. Dunque, il viaggio alla scoperta del nuovo mondo sembra dover portare importanti novità ma è ancora presto per dirlo.