Lupin 3 con Omar Sy: l’annuncio della data d’uscita con un gioco in un video Netflix

Lupin 3 è pronto a tornare con nuovi episodi sulla piattaforma streaming di Netflix. Nei panni del ladro c’è sempre l’attore tanto apprezzato Omar Sy che si è divertito nell’annunciare la data d’uscita della terza stagione.

Lupin 3 con Omar Sy: l’annuncio della data d’uscita con un gioco

Lupin è pronto a tornare con la terza stagione sulla piattaforma streaming di Netflix. Dopo il successo delle prime due, c’è molta attesa per il proseguo del racconto sul ladro interpretato da Omar Sy. Lupin è stata la prima serie francese ad arrivare nella Top 10 delle più viste anche negli Stati Uniti. “E’ stato fantastico essere al numero uno in Giappone, Corea, Brasile e altri Paesi che sono molto, molto lontani da casa. Siamo stati molto incuriositi e davvero felici: si è trattato di una vera sorpresa”, ha raccontato Omar Sy. Nell’ultimo video pubblicato sui social da Netflix, viene annunciata la data d’uscita della nuova stagione attraverso un gioco. A quanto pare la data d’uscita non è molto lontana perché in base al gioco i nuovi episodi potrebbero essere disponibili su Netflix già a partire dal 10 maggio 2023. La produzione della serie è curata da Gaumont.

Il cast dei nuovi episodi

Nel cast dei nuovi episodi, oltre ad Omar Sy, ci sono Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab. La serie è stata creata da George Kay in collaborazione con François Uzan. La serie è prodotta da Gaumont Télévision (Isabelle Degeorges, Nathan Franck).