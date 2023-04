Orietta Berti opinionista di nuovo al Grande Fratello Vip 8? La voce è iniziata a circolare e prende sempre più corpo di giorno in giorno.

Orietta Berti di nuovo opinionista al Gf Vip 8?

Orietta Berti potrebbe ripetere l’esperienza di opinionista al Gf Vip 8. Secondo quanto infatti ha rivelato l’esperto di televisione Davide Maggio, la famosa cantante avrebbe firmato con il Gf Vip un contratto biennale, motivo per cui anche per la prossima edizione del reality la ritroveremo sulla poltrona a giudicare i comportamenti degli inquilini che varcano la porta rossa.

Vabbè, devo dirvelo. A me risulta che la Berti abbia un contratto biennale per il #GFVip. Certo, nei contratti ci sono tante clausole ma questo è. — Davide Maggio (@davidemaggio) April 3, 2023

Assieme a lei, però, non dovrebbe più esserci Sonia Bruganelli (in uscita dal programma) ma la new entry Giulia Salemi, che nel corso di questa edizione è stata designata come opinionista social. Altra personalità che, però, potrebbe insidiare la salemi è Soleil Sorge, quest’anno designata per condurre il Gf Vip Party.

Chi è Orietta Berti

Orietta Berti è una famosa cantante sposata dal 1967 con Osvaldo Paterlini, grande amore della sua vita, nonché suo manager e produttore. “Lui è la mia colonna”, ha detto lei del marito più volte anche nel corso del Gf Vip. Il matrimonio è arrivato immediatamente dopo la prima partecipazione della cantante al Festival di Sanremo e dalla loro unione sono nati Omar (1975) e Otis (1980). Orietta Berti ha anche una nipote, di nome Olivia.