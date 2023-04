GF Vip 7, Antonella Fiordelisi fa il tifo per Nikita Pelizon: “Spero vinca ma la vedo dura”. L’ex gieffina ha espresso il suo supporto per la sua migliore amica, tra i finalisti della settima edizione. Su Nicole Murgia: “Edoardo non vuole più rapporti con lei”.

Ormai fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 7, l’ex schermitrice Antonella Fiordelisi si sta godendo il più possibile la sua storia con Edoardo Donnamaria, senza interferenze esterne. In un’intervista concessa a Casa Chi, l’ex gieffina è poi tornata a parlare del reality, dicendo la sua per chi vorrebbe veder vincere il programma. Antonella non ha dubbi, il suo supporto è per la sua migliore amica Nikita Pelizon: “Io spero Nikita ma la vedo dura. La sto supportando da fuori e spero vada tutto come deve andare. Noi ci siamo dette di portare Persiani in finale, alla fine lei c’è ed è in mezzo a tutti gli Spartani e penso sia l’unica a meritarsi la finale tra quelli rimasti. Io spero che vinca Nikita anche se temo possa vincere un Tavassi. Nikita, rispetto alle persone che sono lì, è umana. Quasi tutti i Donnalisi voteranno Nikita. Si uniranno le Nikiters e le Donnalisi. Sono tantissime donne, non mi aspettavo tutto questo amore. Pure perché da dentro non si capisce quanto amore. Ho anche saputo che Alba, la nostra fan accanita, è svenuta in studio perché io ed Edoardo litigavamo”.

Su Edoardo e Nicole: “Lui non vuole più rapporti con lei”

Antonella Fiordelisi ha parlato anche del suo rapporto con Edoardo Donnamaria e della scottante questione legata a Nicole Murgia. Dopo il caso del van e la sua eliminazione, l’attrice ha ammesso di aver provato a contattare Edoardo, senza successo: “Gli ho scritto ma non mi ha risposto”. Antonella ha chiarito la situazione, spiegando che è stato lui stesso a scegliere di mantenere le distanze, per il bene della loro relazione: “È successo che in Casa gli avevo detto: “Mi hai fatto stare veramente male, non so se tornerò con te perché non accetto queste cose.” E lui mi ha detto: “Guarda, qualsiasi cosa succede io non voglio farti stare più male quindi visto che non sono stato corretto nei tuoi confronti, io non voglio più avere a che fare con queste persone.” Quindi non gliel’ho detto io”.