Francesca Brienza, chi è la compagna di Rudi Garcia: vita privata, carriera da giornalista e tifo per la Roma

Francesca Brianza è la compagna del nuovo tecnico del Napoli, il francese Rudi Garcia che in passato è stato anche allenatore della Roma, periodo in cui ha conosciuto la giornalista e conduttrice televisiva.

Francesca Brienza, chi è la compagna di Rudi Garcia: vita privata

Francesca Brienza è conosciuta per essere la compagna del nuovo allenatore del Napoli: il francese Rudi Garcia. Nata a Roma il 19 settembre 1986, dopo la laurea presso l’Università di Tor Vergata a Roma in Scienze dei beni culturali, ha partecipato e vinto al concorso di bellezza Miss Basilicata, aprendosi le porte della televisione. Brienza ha conosciuto Rudi Garcia nel 2013 quando le conduceva Roma Channel Tv e il francese sedeva sulla panchina della Roma. In un’intervista per il settimanale Diva e donna Brienza ha spiegato come, dopo sette anni insieme, sia arrivata la proposta. “Ho accolto con grande gioia la proposta di matrimonio. Concretizzeremo a breve. Tra il Covid e il trasloco non abbiamo avuto molto tempo”.

Francesca Brienza e la carriera da giornalista

La sua carriera professionale si è sviluppata come giornalista e conduttrice televisiva soprattutto per programmi sportivi , partendo dal calcio femminile su La7 e continuando come conduttrice di Roma Channel Tv. Inoltre, è stata spesso ospite di alcune trasmissioni televisive come Quelli che il calcio e Tiki Taka. Oltre alla carriera da giornalista, ha avuto ruoli in fiction televisive come I Cesaroni (nel 2010) e Don Matteo.

Il tifo per la Roma

La giornalista e conduttrice è nota anche per il suo grande tifo per i colori giallorossi della Roma. Tuttavia, nonostante il suo legame per la Roma si è trasferita anche a Lione per seguire il suo compagno nel periodo in cui dopo la Roma si è seduto sulla panchina del club francese. Da social però si evince il suo forte legame con la città della Capitale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Brienza (@brienzina)

