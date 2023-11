Chi è Alessia De Falco, attrice nei panni di Martina in “Corpo libero”

Alessia De Falco è la protagonista di Corpo Libero nei panni di Martina Del Bianco. La ragazza arriva dal mondo della ginnastica artistica e questa è stata la sua prima prova di attrice.

Chi è Alessia De Falco

Alessia De Falco è la giovane protagonista di Corpo Libero, un thriller nel mondo della ginnastica artistica. In onda su Rai 2, è la prima esperienza della giovane come attrice che ha soli 17 anni. Per riuscire a conciliare studi e lavoro la giovane, originaria di Pomigliano D’Arco, per non mollare gli studi ha seguito dei corsi online. Al termine delle riprese, poi, ha detto di aver «continuato normalmente il 3 anno di liceo». Alessia, come la protagonista del film, ha vissuto in prima persona qualcosa di simile, avendo un problema che le ha a lungo impedito di gareggiare nello sport.

La serie tv “Corpo libero”

In una intervista a primacommunication.it, la ragazza ha fatto sapere che questa avventura «inizia nella palestra di ginnastica artistica Fitness Trybe, dove durante un allenamento mi chiedono di partecipare ad un intervista e dopo un mese di andare a Roma per un provino. Tutto comincia da qui, infatti nel giro di poco arriva la chiamata per il secondo provino sempre svolto a Roma. Ho fatto in totale quattro provini, di cui tre a Roma e uno a Napoli con la mia acting coach Anna Redi».

