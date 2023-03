Fiordelisi-Donnamaria, si parla di figli e matrimonio: “Il nostro amore durerà”

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria parlano già di figli e matrimonio: “Il nostro amore durerà, non è perfetto ma è per sempre”. I due ex gieffini han parlato del loro rapporto in un’intervista su Chi: “Ce lo siamo promessi”.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, la coppia già pensa a figli e matrimonio

Con il Grande Fratello Vip 7 ormai alle spalle, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono ormai concentrati al 100% sul loro amore: “Non riusciamo più a separarci, tra Milano e Roma siamo sempre insieme”. La turbolenta coppia, amatissima dal pubblico televisivo, non si è ancora fatta rivedere insieme sul piccolo schermo. I due hanno però concesso un’intervista al settimanale Chi, dove hanno parlato del loro legame e dei loro futuri progetti di coppia.

“Il nostro amore non è perfetto, ma è per sempre.” -spiega Antonella- “Se il nostro amore durerà? Sì, sì, sì tra me e lui durerà”. La sua famiglia ha già accolto a braccia aperte l’ex volto di Forum: ” I miei sono felicissimi, lo adorano, oddio, avrei preferito che non si mettessero tanto in mezzo durante il mio percorso, mi dispiace di tanti interventi”. L’ex schermista è sicura che Donnamaria sia l’uomo della sua vita, al punto di parlare già di figli e matrimonio: “Se parliamo di matrimonio e figli? Ci siamo promessi che per quanto stiamo bene…”.

Anche Edoardo pensa già al futuro: “Ieri sera lei mi faceva vedere con un’applicazione come verrebbe nostro figlio. E verrebbe bellissimo, speriamo bello come lei e per l’80% con la testa mia e per il 20% la testa sua, non per altro, perché è tanto matta”. Per quanto riguarda i suoi genitori, sono più che entusiasti della sua nuova metà: “Pazzi di lei. Mamma dice: Antonella è simpaticissima, matta come un cavallo, però è bella. E papà pende dalle sue labbra. Anche perché dal vivo Antonella è più ragazza, la mia ragazza”.

Gli ex gieffini, i progetti per il futuro: “Ne avevamo parlato già in casa”

Antonella Fiordelisi aveva confermato questa sicurezza nel suo amore con Edoardo anche in un’intervista su CasaChi. L’ex gieffina ha spiegato di non aver mai desiderato di diventare mamma prima di incontrare Donnamaria: “In realtà ne avevamo parlato anche in Casa, la nostra è una storia importante e abbiamo pensato anche in futuro di andare oltre. Io ho già pensato di diventare mamma, ma l’ho pensato solo con lui. Edoardo, invece, me l’aveva già detta questa cosa”.

Un desiderio messo in evidenza anche durante la sua permanenza al GF Vip, in una delle tante litigate con Micol Incorvaia: “Non litigheremo mai io e Edoardo! Ci sposeremo e faremo dei figli. Forse non avete capito. Ne faremo anche due di figli. Faremo tanti figli! Già lo facciamo tutte le notti pensa quanti figli faremo. Micol vai a farlo pure tu la notte che ne hai bisogno fidati! Vediamo fra me e Micol chi durerà di più e farà più figli qua fuori, vedremo fra cinque anni!”.