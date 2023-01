Barbara D’Urso e Flavio Briatore stanno insieme? Arriva l’ultima bomba di gossip

Barbara D’Urso e Flavio Briatore stanno insieme? La domanda e l’indiscrezione ormai da ore circola sulle pagine di gossip e sui social. La bomba è stata sganciata da un amico che conosce bene entrambi. Le fonti sarebbero addirittura sicure e così i riflettori ora saranno puntati sulla conduttrice e sull’imprenditore.

Barbara D’Urso e Flavio Briatore stanno insieme: questa è la voce che circola nelle ultime ore.

Una possibile nuova scoppiettante ed incredibile relazione tra la conduttrice e l’imprenditore. I due sarebbero stati anche beccati insieme a cena fuori una sera in un locale di lusso di Milano. Poi, è arrivata una rivelazione e confessione di un amico di entrambi che sta infiammando così il gossip. La conduttrice è ormai single da circa un anno, mentre l’imprenditore ha una lunga fila di ex alle sue spalle.

Arriva l’ultima bomba di gossip

L’ultima bomba di gossip è stata lanciata dal giornalista Roberto Alessi, che conosce bene entrambi. “Si stanno frequentando e non sono usciti a cena solo una volta”, ha assicurato il giornalista sulle pagine di Novella 2000. “Diciamo che lui l’ha invitata, lei ha accettato l’invito e si sono rivisti. Si stanno conoscendo meglio perché già si conoscevano”, ha aggiunto.

Secondo Alessi “insieme sono perfetti” perché Barbara d’Urso è “bella, di successo, con una sua strada ben definita, di certo una donna che non si fa abbagliare da Briatore per quello che ha ma semmai per quello che è”.

La notizia ovviamente non è stata né confermata né smentita dai diretti interessati. Inoltre, si dovrà scoprire se è solo un’amicizia o qualcosa di più.

