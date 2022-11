GF Vip 7, anticipazioni e ospiti 28 novembre: torna un ex concorrente

GF Vip 7, anticipazioni e ospiti per il 28 novembre: cosa succederà nella puntata di stasera? Si parla del ritorno di un ex concorrente.

GF Vip 7, anticipazioni e ospiti della puntata del 28 novembre 2022. Tante indiscrezioni sulla puntata di stasera del reality più amato dagli italiani. Si prospetta il ritorno in studio di un ex concorrente: di chi si tratta?

GF Vip 7, anticipazioni e ospiti 28 novembre: chi è l’ex concorrente invitato in studio?

Stasera, lunedì 28 novembre 2022, va in onda la 19esima puntata del Grande Fratello Vip 7. Il reality show più seguito e longevo della tv italiano ha molte sorprese in serbo per il suo pubblico.

A svelarlo è Federica Panicucci che, durante il suo Mattino 5 News, ha rivelato alcune indiscrezioni su alcuni degli ospiti in studio di questa sera. Secondo la conduttrice, Alfonso Signorini ha preparato un paio di confronti sorprendenti tra il cast di concorrenti e un paio di guest star. Una di queste, a quanto pare, è un ex inquilino della casa del GF Vip. Per il momento non è ancora nota l’identità dell’ex concorrente, sebbene una grossa fetta del pubblico del web sia convinta che si tratti di Ginevra Lamborghini.

Altri invece puntano con decisione su Clizia Incorvaia, ex concorrente del GF Vip 4, che negli scorsi giorni ha alzato la voce per difendere sua sorella Micol, oggetto di insulti e sfottò da parte di Wilma Goich e Patrizia Rossetti.

Nessun eliminato stasera: si vota per l’immunità

Nella puntata di stasera non ci sarà alcuna eliminazione. I quattro concorrenti al televoto, Nikita Pelizon, Charlie Gnocchi, Luca Salatino e Giaele De Donà si sfidano per ottenere l’immunità.

Il più votato nel gruppo di vipponi non potrà essere votato nelle prossime nomination, che saranno, invece, eliminatorie. Secondo diversi sondaggi sul web Nikita è in netto vantaggio sugli altri, spesso con oltre la metà delle preferenze. Discorso opposto per Charlie Gnocchi, che invece sembra non avere affatto il favore del pubblico: un dato preoccupante per lo speaker, che rischia di uscire in caso di nomination.