GF Vip, Ginevra Lamborghini demolisce Antonino: “Mi hai trattata da gatta morta”

GF Vip 7, Ginevra Lamborghini contro Antonino Spinalbese: “Mi hai fatto passare da gatta morta”. Nel corso dell’ultima puntata, l’ex gieffina è stata molto dura: “Ti ho offerto la mia amicizia e mi hai fatto sentire sporca”.

Scintille al Grande Fratello Vip 7 durante l’ultima puntata del reality show. Ginevra Lamborghini, ospite in studio, si è rivolta ad Antonino Spinalbese, con il quale aveva sviluppato un buon rapporto nella casa.

La sorella di Elettra ha avuto un confronto duro con il gieffino, criticando i suoi atteggiamenti nei suoi confronti: “Devo dire una cosa. Se penso di avere un legame di amicizia con una persona, le cose le dico. Tolto il fatto che mi dispiace vedere in te un atteggiamento poco adulto, ma questa è una cosa che ti è stata già detta. Te lo dico da amica”.

“Sono rimasta colpita qualche settimana fa che io ho avuto nei tuoi confronti un atteggiamento che non hai affatto apprezzato.” -ha spiegato l’influencer- “Ossia il fatto che io mi sono avvicinata a te e tu non hai apprezzato perché sono fidanzata.

Io ti ho offerto la mia amicizia pura, semplice, limpida. Mi hai fatto sentire sporca, come se io avessi fatto nei tuoi confronti qualcosa, come se avessi fatto la gatta morta“.

La risposta di Antonino: “Volevo capire fin dove ti saresti esposta”

Antonino Spinalbese ha cercato di difendersi dalle accuse di Ginevra: “Io avevo detto che avevo cercato di capire in base alle tue azioni nei miei confronti fino a che punto ti saresti esposta“. L’ex di Belen ha spiegato di non aver mai insinuato nulla sul suo conto: “Ho visto le sue azioni sapendo che eri fidanzata e ne avrei tenuto conto.

Ma non l’ho insultata o altro per il fatto che fosse fidanzata e si sia avvicinata a me. Non ci siamo mai sfiorati”. Una spiegazione che non ha convinto la diretta interessata, che ha replicando tirando in mezzo anche Antonella Fiordelisi: “Tu e Antonella fate dei giochini da ragazzina. Spero che Edoardo scappi!”. La modella salernitana ha risposto a tono: “Ma se quando stavi dentro eri una gatta morta!”.