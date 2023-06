Rodolfo Martinelli, chi è il marito di Isabel Russinova: vita privata, carriera, figli

Chi è Rodolfo Martinelli Carraresi, marito di Isabel Russinova. Scopriamo qualche informazione in più sul regista e compagno di vita della nota attrice e conduttrice. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Rodolfo Martinelli Carraresi, marito di Isabel Russinova: vita privata, carriera

Rodolfo Martinelli Carraresi è un regista italiano, noto al pubblico soprattutto in quanto marito di Isabel Russinova, amata attrice in passato anche conduttrice del Festival di Sanremo 1983. Martinelli è il secondo marito dell’attrice, in passato legata a Igor Zalesky Marini. Nel corso della sua carriera si è affermato anche come giornalista, sceneggiatore e produttore. Ha messo in piedi molti progetti artistici insieme a sua moglie, insieme alla quale nel 1998 ha fondato la società di produzione Ars Millennia Production.

“Cerco di realizzare i progetti che m’interessano, che mi emozionano e stimolano.” -ha affermato Russinova in un’intervista recente- “Da allora siamo riusciti a realizzare gran parte dei progetti in cantiere, spaziando tra cinema, teatro, rassegne, eventi, raggiungendo sempre risultati appaganti; ora abbiamo ancora tanta altra strada da fare”. Insieme hanno prodotto, girato e interpretato diverse pellicole. Tra queste ricordiamo il film-documentario del 2012 Virinoj, vincitore del Premio Agamar al Maratea Film Festival, e Il popolo di Re Heruka, documentario del 2015.

Vita privata e social, chi sono i suoi figli?

Dall’unione tra Isabel e Rodolfo sono nati due figli, Maria Cristina, detta Macrì, e Antonio. La più grande ha cominciato a farsi strada nel mondo dell’arte come pittrice. Lo scorso febbraio ha ottenuto la sua prima mostra a Roma, un grande risultato che la mamma ha celebrato con un post sul suo profilo Instagram. Rodolfo Martinelli ama da impazzire la sua famiglia ed è solito condividere messaggi affettuosi per la moglie sul suo profilo Instagram, che conta quasi mille follower.