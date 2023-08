Taxi gratis dopo la discoteca, Nikita Pelizon rivendica l’idea lanciata da Salvini: “È un mio progetto”

Taxi gratis dopo la discoteca, Nikita Pelizon ha lanciato l’idea colta da Matteo Salvini che poi ha avviato la sperimentazione in queste settimane. Dunque, la proposta è partita dall’ex e vincitrice del Grande Fratello Vip.

Taxi gratis dopo la discoteca, Nikita Pelizon rivendica l’idea

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini nei giorni scorsi aveva lanciato l’accordo per i taxi gratis a disposizioni di chi usciva dalla discoteca positiva all’alcol test. Tuttavia, l’idea sembra non essere proprio di Salvini ma gli è stata suggerita da un personaggio dello spettacolo: Nikita Pelizon, ex concorrente del Grande Fratello Vip. A dichiararlo è lei stessa con alcuni post sui suoi profili social. “È ufficiale, è stata approvata la mia idea riguardo la sicurezza stradale, discussa durante il tavolo governativo”, ha scritto su Twitter ringraziando l’Associazione Italiana Content Digital Creators (Aicdc).

Il racconto dell’ex concorrente del Grande Fratello

“Due giorni fa è successa una cosa incredibile – ha raccontato Nikita nelle stories – Voi sapete che nei giorni scorsi sono stata contattata per partecipare a un tavolo governativo. Alla riunione ho espresso le tematiche su cui si potevano trovare delle soluzioni sulla sicurezza stradale. Sta di fatto che adesso è uscito il primo progetto di legge ideato da me e poi strutturato dal Governo. Hanno aderito sei discoteche al momento. Ci lavoreremo e vedremo come andrà. Grazie all’associazione influencer”. Poi, ha aggiunto: “Grazie per tutti per i consigli e le idee che mi avete mandato per potenziare maggiormente la sicurezza stradale in Italia”.

