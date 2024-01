GF 2024, anticipazioni puntata 8 gennaio: Beatrice torna in casa?

GF 2024, le anticipazioni della puntata di lunedì 8 gennaio. L’improvviso addio di Beatrice Luzzi scuote le dinamiche della casa più spiata d’Italia. Secondo gli ultimi aggiornamento, l’attrice potrebbe tornare in casa. Cosa succederà questa sera?

GF 2024, anticipazioni puntata 8 gennaio: cosa succede questa sera?

La prima puntata della diciassettesima edizione del Grande Fratello del 2024, in onda questa sera lunedì 8 gennaio, sarà senz’altro piena di emozioni. Al centro della serata ci sarà senz’altro l’addio di Beatrice Luzzi, concorrente tanto odiata dal resto dei gieffini quanto amata dal pubblico a casa, che ha lasciato il programma a causa della morte di suo padre. L’ex attrice di Vivere era in nomination insieme ad un gruppo di new entry, i gieffini Federico Massaro, Monia La Ferrera e Rosanna Fratello. Il televoto, tuttavia è stato annullato dopo il suo abbandono improvviso.

L’indifferenza del cast e il possibile rientro di Beatrice

Negli ultimi giorni una grossa fetta del pubblico a casa ha reagito con rabbia agli atteggiamenti indifferenti ed insensibili degli altri concorrenti all’uscita di Beatrice. Molti gieffini son parsi quasi soddisfatti all’idea di non convivere più con Beatrice, nonostante le circostanze dolorose che han portato alla sua uscita. Lo stesso Alfonso Signorini si è detto deluso dai concorrenti e dalla loro reazione a quanto accaduto.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Non è noto al momento se la produzione del GF abbia deciso di prendere provvedimenti al riguardo, ma quanto successo negli ultimi giorni sarà senz’altro l’argomento principale della serata. Soprattutto a causa degli ultimi aggiornamenti, secondo i quali Beatrice Luzzi potrebbe rientrare in casa già nella puntata dell’8 gennaio, smentendo le voci di addio definitivo. Come andrà a finire questa sera? Il televoto verrà riaperto? Come reagiranno i gieffini al possibile rientro di Beatrice? Lo scopriremo solo nella puntata di stasera.