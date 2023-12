GF 2023, chi sono i nominati fino all’8 gennaio: sondaggi, come votare

GF 2023, chi sono i nominati fino all’8 gennaio? Quattro dei concorrenti del Grande Fratello si sfidano televoto, attivo fino alla prossima puntata del reality show. Chi tra loro verrà eliminato? Come votare il proprio gieffino preferito per salvarlo? Scopriamolo insieme.

GF 2023, chi sono i nominati: i concorrenti al televoto fino all’8 gennaio

Il 30 dicembre è andato in onda l’ultimo appuntamento con il Grande Fratello del 2023. La casa più spiata d’Italia tornerà in tv solo nel 2024, con un nuovo cambio di slot per la messa in onda. D’ora in poi, infatti, il GF andrà in onda di lunedì sera, a partire dall’8 gennaio. Nel corso della serata il pubblico e i concorrenti hanno stabilito chi affiancherà Federico Massaro nel televoto eliminatorio attivo fino alla prossima puntata. La prima gieffina in bilico è Monia La Ferrera, uscita sconfitta dal televoto con Grecia Colmenares e Perla Vatiero. Gli inquilini del GF hanno fatto le loro nomination, mandando al televoto Beatrice Luzzi e Rosanna Fratello.

Per il momento i risultati suggeriti dai sondaggi del web non sembrano affatto sorprendenti per chi ha seguito da vicino questa edizione del GF. Beatrice, di gran lunga la concorrente preferita del pubblico, è primissima su Forumfree dove è riuscita ad accaparrarsi oltre il 60% dei voti. Gli altri gieffini, tutti “nuovi arrivati”, sono costretti a lottare per le briciole. Per il momento la situazione sembra abbastanza equilibrata, con i restanti nominati tutti attorno al 10% dei voti. Monia pare in leggero svantaggio, ferma sull’11% a pochi punti percentuali di distanza dai suoi rivali. La situazione potrebbe cambiare drasticamente nei prossimi giorni, non si possono escludere sorpassi all’ultimo secondo.

Come funziona il televoto: come votare e salvare chi è in nomination

Per partecipare al televoto e provare a salvare il proprio concorrente preferito ci sono quattro metodi, di cui tre gratuiti: