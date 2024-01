Beatrice Luzzi lascia il Grande Fratello, il comunicato ufficiale: “Motivi personali”

Beatrice Luzzi lascia ufficialmente il Grande Fratello, il comunicato della produzione: “Lascia per motivi personali”. L’ex attrice di Vivere, di gran lunga la favorita di questa edizione, dice addio al GF dopo 115 giorni in casa.

L’addio di Beatrice Luzzi, l’attrice lascia il Grande Fratello

Si conclude all’improvviso, dopo ben 115 giorni nella casa, l’esperienza al Grande Fratello di Beatrice Luzzi, regina incontrastata di questa edizione del reality show. L’ex attrice di Vivere ha deciso di lasciare definitivamente il programma, intenzione confermata anche dalla produzione del GF in un breve comunicato via social: “Beatrice Luzzi lascia la casa del Grande Fratello per motivi personali“.

View this post on Instagram A post shared by Grande Fratello (@grandefratellotv)

L’addio dell’attrice, vessata ed attaccata dai suoi compagni d’avventura fin dai primi giorni di convivenza, era già nell’aria da un pezzo. I continui attacchi di Massimiliano Varrese, Anita Olivieri e, più di recente, del suo ex flirt Giuseppe Garibaldi e della nuova arrivata Rosanna Fratello avevano reso Beatrice sempre più isolata all’interno dello show. Negli ultimi mesi, inoltre, si era dimostrata molto insofferente per l’eccessiva durata del programma, manifestando l’intenzione di abbandonare il GF per stare più vicina ai suoi figli. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, tuttavia, è stata un lutto importante…

I motivi dietro l’addio, la morte del padre dell’attrice

Pochi minuti dopo il comunicato ufficiale del GF, la pagina Instagram di Beatrice Luzzi ha svelato nel dettaglio cosa ha spinto la gieffina a lasciarsi alle spalle lo show. L’attrice è uscita a causa della morte di suo padre, Paolo Luzzi, scomparso nella notte del 2 gennaio: “Stanotte è venuto a mancare l’architetto Paolo Luzzi, papà di Beatrice. Le nostre più sentite condoglianze vanno a Beatrice, Valentino, Elia, Alessandro e a tutti i famigliari. Beatrice lascia la casa per affrontare il lutto insieme ai suoi cari. Lo staff”.