GF 2023, Giampiero Mughini già a rischio squalifica? Cosa è successo

GF 2023, Giampiero Mughini è già a rischio squalifica? Neanche un giorno dopo il suo ingresso nella casa, il giornalista fa già sudare freddo gli autori. Cosa ha detto il neo-gieffino finora?

GF 2023, Giampiero Mughini già a rischio squalifica: cosa ha detto?

Sono passate poche ore dall’ingresso di Giampiero Mughini nella casa del Grande Fratello 2023 e già si parla sul web della sua possibile squalifica. Il noto giornalista, famigerato per il suo carattere focoso, si è già fatto notare dal pubblico a casa con un paio di battute che han fatto scattare i campanelli dall’arme della produzione del GF. Già nel corso della sua puntata di esordio Mughini ha regalato alcune perle, definendo “orrendo” il conduttore Alfonso Signorini, per poi lasciarsi sfuggire un funesto “Hanno ucciso Signorini?”.

In mattinata il gieffino aveva ancora il dente avvelenato, ma stavolta ha rivolto la sua rabbia all’attuale Ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Gli autori hanno prontamente tagliato l’audio prima che Mughini potesse completare il suo pensiero. Da quel poco che si è riuscito a carpire, il giornalista è parso particolarmente irritato dalle parole del leader leghista su Paola Egonu: “Quel cretino di Salvini ha detto Paola Egonu…”. Il più grosso rischio, per il momento, riguarda una tecnicalità. Mughini avrebbe infatti violato il regolamento svelando alcuni dettagli su avvenimenti sul mondo esterno al programma. Il giornalista ha infatti svelato i più recenti risultati sportivi della Juventus al tifoso bianconero Giuseppe Garibaldi: “Tu non sai nulla. Beh, l’ultima partita che tu non hai visto la Juventus ha vinto. Comunque sta al terzo posto parimerito”.

I precedenti, Mughini farà la fine di Riccardo Fogli?

Mughini non sarebbe il primo concorrente del GF a ritrovarsi fuori dalla porta rossa a tempo record. L’anno scorso, infatti, Riccardo Fogli è stato istantaneamente squalificato dal GF Vip 7 per aver lanciato una bestemmia in diretta. Il cantante si era lasciato andare ad un’ingiuria contro la Madonna durante una conversazione con gli altri inquilini e gli autori del GF han subito preso provvedimenti. Al momento è improbabile che Mughini subisca lo stesso trattamento, visto che i suoi comportamenti non hanno ancora raggiunto un tale livello di gravità. Ciononostante, il temperamento infuocato del giornalista potrebbe comunque costargli caro in breve tempo se continuerà su questa strada. Come andrà a finire?