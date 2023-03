Paola Egonu è un volto noto dello sport italiano: è una pallavolista, conosciuta anche da chi non segue questa disciplina perché è stata una delle atlete più in vista alle Olimpiadi di Tokyo 2021. E’ inoltre molto attiva sui social. Ed è anche una “Iena per una sera“.

Chi è Paola Egonu: età, altezza, origini

La pallavolista Paola Egonu è nata il 18 dicembre del 1998 a Cittadella (provincia di Padova). Paola Egonu è alta 1 metro e 93 ed ha origini africane. Infatti, i genitori sono nigeriani emigrati in Italia. Il padre Ambrose, prima di emigrare nel nostro Paese, faceva il camionista a Lagos, la mamma Eunice era un’infermiera a Benin City. Paola Egonu ha due fratelli: Angela ed Andrea. A scuola è stata una studentessa modello.

Paola Egonu salto

In molti si chiedono: quanto salta Paola Egonu? La pallavolista riesce a saltare fino ad un’altezza di tre metri e quarantaquattro centimetri.

La carriera sportiva di Paola Egonu

Dopo le prima apparizioni da giovanissima nella squadra di Cittadella, nella stagione 2013-2014 ha esordito in B1 con il Club Italia arrivando fino in serie A1. Poi, nel 2017-2018 passa all’Agil Novara, vincendo il suo primo trofeo (Supercoppa italiana) insieme a due Coppe Italia e, soprattutto dalla Champions League (2018-2019) e dal doppio titolo di Mvp. I successi sono continuati anche quando si è trasferita all’Imoco di Conegliano, con cui gioca tuttora, con un palmares di tutto rispetto: due Supercoppe, Campionato mondiale per club, titoli di Mvp in serie, doppia Coppa Italia, scudetto e Champions League. Successivamente, ha deciso di andare a giocare in Turchia.

Il possibile ritorno in Italia

Paola Egonu, una delle pallavoliste azzurre più forti, potrebbe nella prossima stagione lasciare la Turchia e tornare in Italia per aprire una sua nuova pagina sportiva. Non arriverà, però, a Novara o Conegliano, ma in una squadra ambiziosa che per definire i suoi progetti ha scelto di identicarsi con Milano: la Vero Volley, squadra di Monza. In questo modo la campionessa dovrebbe, con alta probabilità, prendere casa a Milano e si spera che il suo ritorno possa dare maggior lustro alla pallavolo del Bel Paese.

La Nazionale Azzurra

Ha iniziato la sua avventura con la Nazionale italiana con l’Under 18 vincendo una medaglia d’oro in occasione dei Mondiali del 2015 e premio di migliore giocatrice della competizione, per poi passare ad Under 19 e Under 20. Il salto, sempre nel 2015, con la Nazionale maggiore italiana vincendo nel 2017 la medaglia d’argento al World Gran Prix. Nel 2018 ha portato a casa invece l’argento Mondiale e nel 2019 il bronzo agli Europei. A settembre vince l’oro con la Nazionale femminile agli Europei (con polemiche).

Portabandiera a Tokyo

Paola Egonu è stata la portabandiera alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020. La pallavolista azzurra è una degli atleti scelti per tenere il vessillo con i cinque cerchi alla cerimonia che si è tenuta venerdì 23 luglio.

Paola Egonu ha ricevuto la notizia direttamente da Giovanni Malagò, presidente del Coni, al suo arrivo in Giappone.

Una notizia che onora ed emoziona la pallavolista azzurra per l’importante responsabilità in un periodo non semplice per gli atleti. “Sono molto onorata per l’incarico che mi è stato dato a far parte del Cio per portare la bandiera olimpica. Mi ha fatto emozionare appena il presidente Malagò me l’ha detto, perché mi ritrovo a rappresentare gli atleti di tutto il mondo ed è una grossa responsabilità: attraverso me esprimerò e sfilerò per ogni atleta di questo pianeta” ha commentato la pallavolista azzurra.

Paola Egonu fidanzata?

Nel novembre 2018, in un’intervista al quotidiano Corriere della Sera, ha fatto coming out, rivelando di essere fidanzata con una ragazza. E’ stata a lungo legata alla pallavolista polacca Katarzyna Skorupa, ma ora è tornata single.

Dalla pallavolo al cinema

Paola Egonu vanta un’esperienza anche nel cinema. Nel 2020 ha doppiato la voce del personaggio Sognaluna, nel film d’animazione Soul, prodotto dalla Disney e dalla Pixar.

Sanremo 2023

Paola Egonu è la campionessa della pallavolo femminile italiana e salirà sul palco del Festival di Sanremo come co-conduttrice della terza serata. Sul possibile suo monologo su temi razziali, è arrivato l’attacco del leader della Lega Matteo Salvini. “Paola Egonu è una grande sportiva, una grande pallavolista, ma spero non venga a fare una tirata al Festival sull’Italia Paese razzista, perché gli italiani possono avere tanti difetti ma non sono razzisti. E’ un popolo che accoglie, che allunga la mano a tutti” ha detto durante l’ospitata di ‘Non stop news’ su Rtl 102.5. Rula Jebreal è però intervenuta per difendere la pallavolista.