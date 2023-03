Festa di San Patrizio 2023: storia, significato del Santo patrono dell’Irlanda e cosa rappresenta il verde

Festa di San Patrizio ricorre il 17 marzo: occasione per tutti gli irlandesi in patri e all’estero di incontrarsi e festeggiare questa giornata così importante per tutto il popolo irlandese. Negli anni è diventata occasione di festeggiamenti in diversi Paesi del mondo. A legare questa ricorrenza c’è sicuramente la religione cristiana ma nel tempo è diventata sempre di più una festa pagana, un motivo per incontrarsi e festeggiare, al di là se si è irlandesi o meno.

Festa di San Patrizio 2023: storia Il St Patrick's Day, ossia la Festa di San Patrizio, è principalmente uno degli eventi più importanti in Irlanda ma che negli anni ha trovato risonanza in molti paesi del mondo. Il 17 marzo è la data presunta della morte del Santo, avvenuta nel 461 a Saul, in Irlanda. Rapito a 16 anni nel nord dell'Inghilterra da pirati irlandesi, fu venduto come schiavo al re dell'Irlanda del Nord. Dopo la fuga da corte si recò in Francia dove divenne vescovo, poi il Papa Celestino I lo incaricò di evangelizzare l'Irlanda. Il significato del Santo patrono dell'Irlanda e cosa rappresenta il verde La Festa unisce non solo l'Irlanda intera ma anche tutti gli irlandesi che sono sparsi nel mondo che si riuniscono in locali, eventi e parate per ricordare il Santo. Negli anni è diventata occasione folkloristica, soprattutto fuori dall'Irlanda. Il colore verde è il simbolo di tutta l'Irlanda. Il trifoglio invece venne utilizzato dal Santo stesso per spiegare il mistero della santissima Trinità agli irlandesi pre-cristiani. Padre, Figlio e Spirito Santo sono uniti come le tre foglie connesse ad un solo stelo.