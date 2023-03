Trieste, ferisce con una coltellata la sua ex: poi si consegna

Accade la sera dell’8 Marzo – festa della donna – a Trieste: un uomo ferisce la sua ex compagna con una coltellata per poi consegnarsi spontaneamente alla polizia. Ennesimo caso di violenza.

Qualche ora dopo la sua fugaa, lo stesso protagonista della vicenda si è recato in questura.

Ferisce l’ex con un coltello, succede a Trieste

La città di Trieste si stringe di fronte ad un altro caso di cronaca, che coinvolge un uomo e una donna, vittima della violenza. Il protagonista dell’accaduto è un 39enne di origini kosovare che, proprio nella serata di Mercoledì 8 Marzo, ha ferito la donna con un coltello. Inevitabile il trasferimento in ospedale a causa delle ferite.

Il movente potrebbe essere legato a due motivazioni diverse: la gelosia dell’uomo nei confronti della sua ex compagna, oppure una sorta di vendetta. La donna infatti, una 45enne originaria dell’area dei Balcani, lo aveva da poco denunciato. Non si sa ancora se l’uomo fosse a conoscenza della denuncia, motivo per il quale la vendetta rimane un’ipotesi.

Il colpevole, dopo aver colpito la vittima con un coltello a serramanico, è fuggito dalla scena del delitto per poi consegnarsi – quale ora dopo – alla polizia, recandosi lui stesso in questura. Dopo aver ascoltato la sua versione e aver ricostruito la scena, le forze dell’ordine lo hanno portato nel carcere del Coroneo con l’accusa di tentato omicidio. I ripetuti colpi alla schiena hanno costretto la donna ad essere trasportata in ospedale, quello di Cattinara, presentando condizioni gravi. Fortunatamente la 45enne non è in pericolo di vita.

Per il 39enne del Kosovo è prevista una pena lunga e dura, anche se ci sono da chiarire ancora alcuni punti, come il movente. A prescindere dalla causa, si assiste ancora ad un atto di violenza nei confronti delle donne.

LEGGI ANCHE: Latina, carabiniere confessa omicidio: la donna lo aveva lasciato.