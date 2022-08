Chi è Francesca Verdini, fidanzata di Matteo Salvini

Chi è Francesca Verdini, fidanzata del leader della Lega Matteo Salvini? Ecco come si sono conosciuti e qualche dettaglio su di lei

Francesca Verdini, figlia di Denis Verdini, è l’attuale fidanzata di Matteo Salvini dopo la rottura con Elisa Isoardi.

Chi è Francesca Verdini

Francesca Verdini, nata il 27 luglio 1992 a Firenze, ha quindi 30 anni ed è la fidanzata del leader della Lega Matteo Salvini. Terzogenita di Denis Verdini, esponente storico di Forza Italia e braccio destro di Silvio Berlusconi, è diventata la compagna di Salvini dopo la rottura del leader leghista con Elisa Isoardi.

La ragazza, che vive a Roma, è laureata in Economia presso l’Università LUISS dove si è laureata il 16 marzo 2021. Francesca suo fratello, Tommaso, gestiscono un famoso ristorante di Roma situato nei pressi di Montecitorio ma la ragazza ha anche collaborato per un società argentina che promuove networking nel campo dell’arte. Inoltre, ha poi avuto esperienze come organizzatrice di eventi.

La relazione con Matteo Salvini

Matteo Salvini e Francesca Verdini si sono messi insieme nel 2019, dopo che si erano conosciuti presso il ristorante PaStation di Roma.

La ragazza, in un’intervista a Chi diretto da Alfonso Signorini, ha però smentito voci di un matrimonio imminente, facendo comprendere di volersi godere la sua storia d’amore con Salvini senza pressioni.