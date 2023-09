Marco Fortunati, chi è il maestro di sci al Grande Fratello 2023: vita privata, fidanzata, età

Chi è Marco Fortunati, maestro di sci tra i concorrenti del Grande Fratello 2023. Scopriamo qualche informazione in più sulla carriera e vita privata di uno degli inquilini “nip” della casa più spiata d’Italia. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Marco Fortunati del Grande Fratello 2023, vita privata e carriera

Nato a Bologna il 18 novembre 1991, Marco Fortunati ha 31 anni ed è uno dei concorrenti dell’edizione 2023 del Grande Fratello, che porta nella casa più spiata d’Italia un mix di Vip e di persone comuni. Fortunati fa parte della seconda categoria, è infatti uno dei “nip” della casa. Arriva al GF con tanta determinazione e voglia di vincere: “In questo momento mi sento come davanti al cancelletto di partenza, ho i brividi, il battito forte, non vedo l’ora di cominciare. Io entro per vincere, sono estremamente competitivo e sono pronto per il faccia a faccia”. Appassionato di sport fin da piccolo, per un periodo prova a diventare sciatore professionista ma è costretto ad abbandonare l’attività agonistica a causa di una serie di sfortunati infortuni.

Oggi si guadagna da vivere sia come maestro di sci e istruttore di kitesurfing, che come tassista quando il clima non è dalla sua parte. Lo spiega lui stesso nel suo video di presentazione per il GF: “So che il taxi non c’entra molto, ma almeno sto seduto durante l’anno”. Nel suo profilo Instagram, che conta quasi 3mila follower, si vedono tanti scatti tra palestra, spiaggia e montagna, oltre che molte foto e video con il suo adorato cane, Luna: “La mia bimba”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

View this post on Instagram A post shared by Marco Fortunati (@whoismarcofortunati)

Vita privata, ha una fidanzata?

Fortunati è felicemente fidanzato con Francesca Monteleone, insegnante di inglese e spagnolo di 28 anni. I due stanno insieme dal 2018 e appaiono spesso insieme nelle foto pubblicate su Instagram dal gieffino. Marco ha ammesso di aver subito molte tentazioni in passato, causate anche dalla sua professione: “Quello che si dice sui maestri di sci è vero, rimorchiamo”. Ciononostante lui e Francesca sono ancora innamoratissimi e più solidi che mai.