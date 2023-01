Sciopero negli aeroporti del personale il 27 gennaio: ecco dove e quali sono le compagnie coinvolte

Sciopero negli aeroporti del personale nella giornata di venerdì 27 gennaio. Possibili disservizi per i viaggiatori. Ecco dove.

Sciopero negli aeroporti sia a livello locale sia nazionale. Ad incrociare le braccia durante la giornata di venerdì 27 gennaio 2023 è il personale e non solo quello di bordo. Ecco cosa chiedono attraverso le sigle sindacali. Diversi disservizi per i viaggiatori per l’intera giornata.