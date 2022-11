Katherine Kelly Lang, chi è: vita privata, marito, malattia e carriera dell’attrice

Katherine Kelly Lang è un’attrice statunitense molto legata professionalmente e personalmente all’Italia. Dal pubblico è conosciuta in particolare per il ruolo di Brooke Logan in The Bold and the Beautiful, in Italia chiamata con il nome di Beautiful.

Katherine Kelly Lang, chi è: vita privata e marito

Katherine Kelly Wegeman è nata a Los Angeles il 25 luglio del 1961. Si è laureata alla Beverly Hills High School ma la sua carriera professionale è stata tutta o quasi incentrata nella recitazione.

Tuttavia, da alcuni anni, l’attrice ha scelto di cimentarsi come imprenditrice di moda e ha aperto il negozio Ben Heart, mettendo in vendita giubbotti di pelle e kaftani per un artista fiorentino.

L’attrice è stata sposata con Shot Snider. La coppia si è sposata nell’anno 1989 e ha divorziato nel 1995. Successivamente si è sposata con Alex D’Andrea che ha sposato nell’anno 1997 e separato nel 2014. È stato riferito che Lang aveva chiesto il divorzio, dopo 15 anni di matrimonio, citando ‘differenze inconciliabili’ l’11 novembre 2012.

Il divorzio è stato finalizzato nel giugno 2014. Oggi convive con il direttore di marketing della CBS Dominique Zoida, in qualche modo collegato proprio alla produzione di Beautiful.

È madre di tre figli di due precedenti matrimoni: i suoi due figli Jeremy Skott Snider che è nato nel 1990, Julian Lang Snider che è nata nel 1992 dal suo ex marito Shot Snider e sua figlia Zoe Katrina D’Andrea che è nata nel 1997 dal suo ex marito Alex D’Andrea e ha una figliastra di nome Danyelle D’Andrea , nata nel 1991.

Diventa nonna con la nascita della nipote, Zuma , tramite sua figlia Zoe nel maggio 2018.

Katherine Kelly Lang e la malattia

L’attrice è stata ricoverata in ospedale in seguito a un brutto incidente che l’ha costretta ad allontanarsi dal set. L’attrice ha raccontato su Instagram di aver subito un intervento chirurgico a causa di tre ossa rotte. L’incidente è avvenuto a cavallo lo scorso 7 maggio durante una passeggiata con gli amici.

«La mia caviglia e il mio piede si sono lussati a sinistra con un angolo di 90 gradi rispetto alla gamba. L’ho rimesso a posto. Era così disgustoso, ma dovevo farlo», ha spiegato.

La carriera dell’attrice

La prima apparizione al cinema risale al 1979 con il titolo Skatetown U.S.A. Nella sua carriera ha preso parte a serie televisive iconiche come Happy Days e Magnum P.I. Poi nel 1987 arriva la svolta con il ruolo di Brooke Logan in The Bold and the Beautiful, conosciuta in Italia con il nome di Beautiful.

Nel 2014 partecipa a Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci, classificandosi dodicesima insieme al ballerino Simone di Pasquale. Nel 2019 impersona sé stessa nel film di Jerry Calà Odissea nell’ospizio; mentre l’anno successivo è Sally in un’altra pellicola italiana, Dagli occhi dell’amore per la regia di Adelmo Togliani.

