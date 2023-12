GF 2023, anticipazioni puntata 11 dicembre: fuori Mirko, dentro Vetrone

GF 2023, le anticipazioni della puntata di lunedì 11 dicembre. Dall’eliminazione a sorpresa di Mirko Brunetti, al sempre più vicino ingresso di Luca Vetrone. Cosa succederà questa sera?

GF 2023, anticipazioni puntata 11 dicembre: cosa succederà questa sera?

Con l’eliminazione a sorpresa di Mirko Brunetti questo sabato, è calato il sipario sul revival di Temptation Island nella casa del Grande Fratello 2023. Perla Vatiero e Greta Rossetti saranno libere quindi di costruire nuove dinamiche con gli altri inquilini del GF, senza la scomoda presenza del loro ex. Potrebbero avvicinarsi a Luca Vetrone che, secondo diverse voci di corridoio, dovrebbe entrare in casa già nella puntata di stasera, lunedì 11 dicembre. In molti tra i concorrenti, tuttavia, non sono convinti che Mirko abbia effettivamente lasciato il programma. Perla per prima è convinta che la produzione lo abbia “nascosto” nel tugurio. Un’ipotesi che Vittorio Menozzi ha provato a verificare direttamente, solo per finire incastrato nel tugurio, chiuso dentro da Giuseppe Garibaldi e Greta per scherzo. Qual è la verità? L’eliminazione di Mirko sarà davvero solo un addio temporaneo?

I nominati e i sondaggi, chi finirà al televoto eliminatorio?

Quattro dei concorrenti rimasti in gara sono al televoto in questi giorni: Sara Ricci, Perla Vatiero, Vittorio Menozzi e Marco Maddaloni. Confermate, per il momento, le prime impressioni sui sondaggi. Domina il televoto Vittorio Menozzi, che raccoglie la maggior parte dei voti sia su Forumfree che su Reality House. Lo segue a ruota Perla, stabile al secondo posto con voti tra il 19% e il 27%. A rischiare di più sono Marco e Sara: il meno votato tra loro finirà direttamente al televoto eliminatorio. Al momento è Sara ad essere in maggior svantaggio, avendo raccolto solo il 9% su Reality House e poco sopra il 12% su Forumfree. Il vantaggio di Marco, tuttavia, è risicatissimo: non si può escludere un sorpasso in extremis da parte dell’ex attrice di Vivere. Come andrà a finire?