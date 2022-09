Daniela Volponi, chi era la storica fan di Vasco “Toffee” uccisa mentre attraversava la strada ad Ancona

Daniela Volponi era una delle fan storiche di Vasco Rossi tanto da farsi chiamare come il titolo di una canzone dell'artista.

Daniela Volponi era la storica fan di Vasco Rossi e non si perdeva nemmeno un suo tour. La donna purtroppo è rimasta vittima di un brutto incidente stradale che ha spento definitivamente il suo spirito rock. Tuttavia, in tanti ricorderanno “Toffee”.

Daniela Volponi, chi era la storica fan di Vasco “Toffee”

Daniela Volponi era una donna conosciuta da tutti come una fan scatenata e storica del cantante Vasco Rossi, tanto da farsi chiamare proprio “Toffee”( il titolo di una canzone famosa di Vasco).

Aveva 58 anni ed abitava a Falconara dal 2005 anche se era nata ad Ancona. Molto attiva nell’ambito dei fan club e conosciutissima tra i seguaci di Vasco Rossi, era riuscita ad incontrarlo più volte nei tour nazionali e a farsi scattare fotografie con lui, poi puntualmente pubblicate sul suo profilo Facebook

Il messaggio di cordoglio del sindaco di Villanova: «E’ con grandissimo dispiacere che questa mattina ho appreso dell’investimento mortale avvenuto a Villanova.

A nome dell’amministrazione comunale e di tutta la città esprimo vicinanza alla famiglia della vittima».

Uccisa mentre attraversava la strada ad Ancona

Sono ore di tristezza per chi conosceva Daniela. Purtroppo la donna è rimasta vittima di un brutto e tragico incidente stradale. Era insieme alla sua cagnolina Trilly, quando la Mercedes, che viaggiava in direzione Falconara, l’ha investita, nel quartiere di Villanova, a pochi passi dal sottopasso ferroviario. Il corpo della donna è rimasto incastrato sotto il veicolo e sono intervenuti i vigili del fuoco per liberarlo.

La Procura di Ancona aprirà un fascicolo per omicidio stradale. La salma è stata portata all’obitorio di Torrette a disposizione del magistrato di turno, il pm Ruggiero Dicuonzo, che potrebbe chiedere l’autopsia.

