“Stasera c’è Cattelan”, ritorna lo show: quando, dove e ospiti del programma

Stasera c'è Cattelan: torna lo show sempre con la conduzione di Alessandro Cattelan. Nuovo orario e nuovi appuntamenti da non perdere.

“Stasera c’è Cattelan”: tutto pronto per il programma e show del conduttore Alessandro Cattelan. Si riparte con nuovi orari e più appuntamenti. Tanti ed importanti sono gli ospiti che saranno accolti nelle prime puntate.

“Stasera c’è Cattelan”, ritorna lo show: quando e dove

“Stasera c’è Cattelan” torna lo show in chiaro a partire da martedì 20 settembre in seconda serata, dalle 23, su Rai 2. Il programma di Alessandro Cattelan andrà in onda ogni martedì, mercoledì e giovedì.

per se settimane. Insieme ad Alessandro ci saranno i fedeli Street Clerks, prodotto di XFactor 2013 nella squadra di Simona Ventura e il nuovo arrivato, il rapper Mike Lennon.

“Sono molto felice di far parte di questo progetto di RaiDue – ha spiegato Cattelan – è molto bello avere tre puntate, perchè questo tipo di programma ha bisogno di continuità, l’obiettivo è fare andare le persone a letto con un sorriso”. Credo che sarà un bell’inizio di stagione il live night show è un habitat che mi appartiene, è il genere che sognavo quando ho iniziato a fare televisione.

Stasera c’e’ Cattelan appartiene a questo genere ed è frutto di quanto io ho seminato negli ultimi 10 anni”. “Significa- ha aggiunto – individuare quello che può essere interessante ed essere bravi a intercettare le persone più importanti in quel momento. Il bello di questo genere e che ogni puntata sarà’ diversa dall’altra”.

Gli ospiti del programma

Si parte subito forte con gli ospiti nella prima settimana del programma di Cattelan. Nella prima puntata, ci sarà il quartetto composto da Bobo Vieri, Antonio Cassano, Lele Adani e Nicola Ventola, insomma quelli di Bobotv.

Poi, ecco l’attrice Manuela Fanelli e Cristiano Malgioglio. Mercoledì, invece, saranno ospiti Fabio Caressa e Ariete, mentre giovedì arriveranno il ct della nazionale italiana di pallacanestro Gianmarco Pozzecco e Lazza.

“Stiamo cercando di costruire una nuova Rai 2, Stasera c’è Cattelan è l’inizio di un nuovo corso, è lo specchio di quello che vogliamo tentare di fare: portare linguaggi nuovi, persone e artisti che possano parlare a una platea più larga e più giovane” spiega Stefano Coletta, direttore Intrattenimento Prime Time” “Il genere dell’intrattenimento – aggiunge – contiene anche tanta lettura del tempo presente.

Sarebbe bellissimo riportare i quarantenni”. Nessuna indicazione sull’obiettivo di share: “La mia esperienza mi ha insegnato che per ciò che non è settimanale bisogna aspettare 3-4 settimane per fare il bilancio. La seconda serata inoltre dipende dal traino della prima”.

LEGGI ANCHE: Belen e Ilary Blasi sui social commenti ironici: la showgirl risponde alla conduttrice