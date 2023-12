GF 2023, chi sono i nominati fino all’11 dicembre: sondaggi, come votare

GF 2023, chi sono i nominati fino all’11 dicembre? Quattro dei concorrenti del Grande Fratello si sfidano televoto, attivo fino alla puntata di sabato prossimo. Chi tra loro finirà al televoto eliminatorio? Come votare il proprio gieffino preferito per salvarlo? Scopriamolo insieme.

GF 2023, chi sono i nominati: i concorrenti al televoto fino all’11 dicembre

L’ultima puntata del Grande Fratello 2023, andata in onda sabato 9 dicembre, ha portato all’eliminazione a sorpresa di Mirko, che ha posto fine prima del tempo al triangolo amoroso targato Temptation Island con Perla e Greta. Un addio inaspettato che dimostra, a detta del conduttore Alfonso Signorini che il pubblico ha bisogno di qualcosa di nuovo: “Significa che il pubblico non aveva più piacere che stessi qui dentro, forse si erano stufati della dinamica con Perla e Greta”. Il cast ha votato per altri quattro nominati, che sono ora in bilico fino alla puntata dell’11 dicembre. I concorrenti in nomination sono Sara Ricci, Perla Vatiero, Vittorio Menozzi e Marco Maddaloni. Il meno votato tra loro finirà direttamente al prossimo televoto eliminatorio.

Dai dati raccolti nei sondaggi del web il verdetto pare già scritto. Nessun rischio per Vittorio, che continua ad essere uno dei concorrenti più amati di questa edizione: il modello ha raccolto oltre il 50% dei voti sia su Reality House che su Forumfree. Gli altri tre, tutte “new entry” relativamente recenti, lottano per le briciole. Perla ha un leggero vantaggio sui rivali, mentre Sara arranca all’ultimo posto, con voti tra il 10% e l’11%. La distanza con Marco non è proibitiva, chissà che non riesca a sorpassarlo entro lunedì sera…

Come funziona il televoto: come votare e salvare chi è in nomination

Per partecipare al televoto e provare a salvare il proprio concorrente preferito ci sono quattro metodi, di cui tre gratuiti: