Sara Ricci, chi è l’attrice di Vivere e Un posto al Sole al GF 2023: vita privata, carriera, età

Chi è Sara Ricci, nota attrice televisiva tra i concorrenti del Grande Fratello 2023. Molto nota per i suoi ruoli televisivi, è ricordata per la sua partecipazione in Vivere e in Un posto al sole. Cosa sappiamo esattamente di lei?

Chi è Sara Ricci, vita privata e carriera dell’attrice al GF 2023

Sara Ricci, nata a Roma il 27 Novembre 1968, è una famosa attrice italiana, tornata sulla bocca di tutti per il suo ingresso come concorrente nella casa del Grande Fratello 2023. Dopo diversi ruoli al cinema e nel teatro d’avanguardia, raggiunge l’apice della fama recitando da protagonista nella soap opera Vivere, nel ruolo della ricca rampolla Adriana Ghirardi. Negli anni successivi ha lavorato in diverse fiction italiane, tra cui Don Matteo, Provaci ancora Prof e Il Maresciallo Rocca. Torna in tv tra il 2018 e il 2022, sul set di Un Posto al Sole, soap con la quale ha esordito nel mondo della televisione, nel ruolo di Adele Picardi. Nel suo curriculum spiccano inoltre diverse apparizioni al cinema. Ricci ha recitato in film come Fratelli coltelli, Asino chi legge, Cara ti amo… e Weekend.

Vita privata e social network: fidanzato, figli, Instagram

Sara Ricci non è mai stata sposata e non ha mai avuto figli, preferendo concentrarsi unicamente sulla sua carriera. In passato però, ha avuto diverse relazioni importanti. Tra i suoi amori si ricordano il conduttore Beppe Convertini, l’attore Alessandro Preziosi e il capitano di crociera Gianluca Ciufferi, con il quale è stata ben 15 anni. Ad oggi, l’attrice risulta ancora single. Per i più curiosi è possibile seguire gli ultimi aggiornamenti sulla vita privata e professionale di Sara Ricci attraverso il suo profilo Instagram, che ad oggi conta circa 66mila follower.