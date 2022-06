Stranger Things 4 parte 2: quando esce la seconda parte su Netflix?

Stranger Things 4, Parte 2: quando esce la seconda parte della serie su Netflix? L’amata serie creata da Matt e Ross Duffer è tornata lo scorso 27 maggio con il primo blocco di episodi, che ha lasciato i fan con il fiato sospeso. Quando esce il finale di stagione?

Stranger Things 4, Parte 2, quando esce la seconda parte?

Il ritorno su Netflix di Stranger Things ha lasciato il pubblico di tutto il mondo in preda alla trepidazione.

La quarta stagione dell’amato show dei fratelli Duffer è la più lunga fino ad ora, con nove episodi da oltre un’ora ognuno. Questo non le ha impedito di battere tutti i record, facendo numeri impressionanti. Solo nel primo weekend, la serie cult ha accumulato 287 milioni di ore di visione, record che ha poi stracciato nella prima settimana, conquistandosi 5,1 miliardi di minuti in streaming.

Nel suo ormai classico mix di orrore, fantascienza e nostalgia anni Ottanta, Stranger Things 4 ritrova la sua Hawkins nel 1986, con il cast di giovani personaggi ormai cresciuti. Questa la sinossi ufficiale del primo volume: “Sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. Mentre affrontano le conseguenze di quanto successo i protagonisti si separano per la prima volta, e le difficoltà del liceo non facilitano le cose”.

La data d’uscita su Netflix degli ultimi due episodi: quanto manca?

Il primo “volume“, composto dalle prime sette puntate della serie, è stato distribuito sulla piattaforma americana il 27 maggio. Un primo blocco monco del finale, che ha fatto strappare i capelli al pubblico per l’impazienza. Rimangono infatti solo gli ultimi due, imperdibili episodi: quanto ancora dovranno aspettare i fan? Per vedere il finale di stagione, si dovrà pazientare ancora per un bel po’.

L’uscita del secondo volume, infatti, è prevista solo per il primo luglio.

