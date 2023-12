Gabriele Vagnato, chi è il tiktoker e conduttore: vita privata, fidanzata, età

Chi è Gabriele Vagnato, youtuber e tiktoker che ha trovato successo anche in tv. Tra i creator più seguiti ed apprezzati in Italia, è spesso apparso sul piccolo schermo nel ruolo di conduttore ed inviato. Cosa sappiamo sul suo conto?

Nato ad Asti l’8 febbraio 2001 e cresciuto a Catanzaro, Gabriele Vagnato ha 22 anni ed è un noto content creator, celebre sia su TikTok che su Youtube, che negli ultimi anni ha trovato molto spazio anche in televisione. Fin da bambino si è sempre dimostrato portato per l’intrattenimento, come racconta lui stesso in una recente intervista: “Da buon calabro facevo spesso tavolata in famiglia decisamente affollate. Io salivo in piedi sulla sedia e imitavo gli zii. Poi ridere è diventata quasi una necessità”. Si avvicina a Youtube anche per metabolizzare la perdita di suo padre, morto quando Gabriele era ancora giovanissimo: “Evitavo di pensarci facendo video buffi su YouTube”.

Crea il suo canale nel 2014 e, gradualmente, si crea un vasto seguito sul web grazie alla sua grande inventiva e simpatia. Oggi ha oltre 900mila iscritti su Youtube ed ben quattro milioni di follower su TikTok. Nel 2022 fa la sua prima esperienza sul piccolo schermo, come ospite in seconda serata del late show Tonica, presentato da Andrea Delogu. In poco tempo Gabriele Vagnato comincia a farsi spazio in tv come conduttore. Presenta l’evento di beneficenza Love-Mi al fianco di Aurora Ramazzotti ed Elenoire Casalegno e Generazione LOL insieme a Lillo. Dal 2022 è inoltre uno degli inviati di Viva Rai 2, Aspettando Viva Rai 2 e delle varie versioni dello show di Fiorello dedicate al Festival di Sanremo.

Vita privata: fidanzata, Instagram

Al momento non si hanno molte informazioni circa la situazione sentimentale di Gabriele Vagnato. In passato si era parlato molto della sua relazione con una ragazza di nome Michela, occasionalmente apparsa in alcune foto sul suo profilo Instagram, che ad oggi conta oltre 1.2 milioni di follower. Il creator ha provato a tenerla ben lontana dai riflettori: “Non l’ho mai detto perché lei non fa parte di questo mondo. Diciamo che non c’è bisogno di fidanzarsi solo con persone famose”.

Negli ultimi mesi, tuttavia, le foto si son fatte ancora più rare e Vignato si è lasciato sfuggire qualche vago commento che porta a pensare che la storia con Michela non sia finita benissimo. A istigarlo è il tatuatore Gabriele Anakin, ospite di una live di Grenbaud lo scorso ottobre: “Tu da quant’è che sei fidanzato con la tua attuale ragazza?”. Vagnato risponde con ironia: “Che serataccia, non si è sentito il mio dj set e Anakin mi fa domande del ca*zo”. Il conduttore schiva le successive domande dei colleghi creator, ma la sensazione è che la sua storia con Michela sia finita da un pezzo.