Formia, maltempo colpisce la città: incredibile il fiume di fango

Formia, maltempo ha colpito la città laziale creando diversi disagi e danni. In particolare un quartiere è stato invaso da un violento fiume di fango a causa dell’esondazione di un fiume. Le immagini sono diventate virali.

Formia, maltempo colpisce la città

La Protezione civile aveva diramato una allerta meteo per giovedì 29 settembre in alcune regioni, tra cui anche il Lazio. Infatti, un violento nubifragio ha colpito in particolare la città laziale di Formia.

“Con uomini e mezzi a nostra disposizione stiamo cercando di risolvere la difficile situazione – spiega il sindaco Taddeo – siamo costantemente in contatto con la Prefettura di Latina, con l’unità di controllo della Regione Lazio, con i tecnici del Genio Civile e con la Croce Rossa regionale, che sta fornendo assistenza sul territorio. Le forze dell’ordine sono ininterrottamente al lavoro”. Il sindaco ha ordinato la chiusura delle scuole per venerdì 30 settembre.

“Mi preme precisare pertanto, anche per tranquillizzare i cittadini, che si sta facendo tutto il possibile per arginare l’enorme mole d’acqua caduta e soprattutto di limitare i danni – dice il sindaco -. Invito tutti a prestare la massima attenzione e cautela attenendosi scrupolosamente a comportamenti di sicurezza”.

Incredibile il fiume di fango

In particolare, in un quartiere è esondato un torrente, il Rio Fresco. Le immagini hanno fatto il giro dei social.

Nei video girati da alcuni cittadini si vede il rio, diventato fiume di fango, lambire le case, con alcuni residenti della zona che gridano “aiutateci”, “aiuto”. In altri video si vedono strade allagate dal fango, e alcune auto parcheggiate tra la melma. Anche il leader della Lega Matteo Salvini ha postato le immagini.