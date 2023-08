Aurora Ramazzotti nuda sui social: l’attacco degli hater e la sua reazione

Aurora Ramazzotti nuda sui social: uno scatto pubblicato della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha attirato alcuni hater che hanno criticato la scelta di pubblicare la foto. Immediate la reazione dell’influencer.

Aurora Ramazzotti nuda sui social

Aurora Ramazzotti si è mostrata sui social con uno scatto completamente nuda mentre fa la doccia in giardino all’aperto. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è in vacanza con Goffredo e il piccolo Cesare. Nel suo post su Instagram sono state pubblicate anche le foto con la sua famiglia ma ovviamente a risaltare è quella completamente nuda.

L’attacco degli hater e la sua reazione

Immediati gli attacchi degli hater che non mancano mai. “Questione di stile ed eleganza. Che senso ha questa foto? C’è bisogno di mostrarsi nuda?”, ha commentato qualcuno. Non si è fatta mancare la risposta della figlia di Michelle Hunziker. “I 0,3 secondi di stallo dedicati all’inserimento della foto nuda nel carosello caratterizzati da un fugace benché fastidioso dubbio precipitosamente cancellato dalla felicità stessa di causare indignazione in determinati soggetti e poi onestamente dal fatto che non me ne frega davvero una minchia”, ha scritto la Ramazzotti in una storia. Citando uno dei messaggi critici, che recitava: “Sei totalmente libera… non tutto ciò che è libero è lecito… bisognerebbe iniziare ad avere qualche limite. Detto questo Aurora spero di aver stuzzicato la tua mente. Per favore pensaci sei molto carina ma a volte ti perdi in un bicchiere d’acqua”.