Pio e Amedeo quanto guadagnano: patrimonio e cachet di Emigratis dei due comici

Pio e Amedeo quanto guadagnano: negli ultimi anni i due comici pugliesi hanno avuto un grande successo tra televisione e Cinema. Nel 2022 sono tornati con il loro programma di punta Emigratis con guadagni importanti.

Pio e Amedeo quanto guadagnano: patrimonio

Pio e Amedeo fanno parte di un duo comico molto conosciuto in Italia. Dopo anni di cabaret, presenze nelle tv locali e animazione nei villaggi turistici, raggiungono la popolarità nel 2016 con Emigratis e le ospitate ad Amici. Hanno consacrato il loro successo con lo show in prima serata “Felicissima Sera”.

Poi la loro carriera si è sviluppata anche nel cinema.

Nel 2014 esce il loro primo film, Amici come noi: già dal giorno d’uscita e solo nel primo weekend arriva a incassare la cifra record di 1.275.272 euro, consolidando così il proprio successo. Infine, l’incasso complessivo è di 2.276.000 euro. Nel 2019 arriva la tanto discussa partecipazione al 69esimo Festival di Sanremo: il cachet staccato alla dirigenza Rai in questo caso è sicuramente importante, si va dai 50.000 fino a un massimo di 200.000 euro.

Il cachet di Emigratis dei due comici

I due comici sono tornati con una nuova edizione del programma Emigratis nel 2022 sempre in onda su Italia 1 in prima serata. Visto il successo si vocifera che i due attori pugliesi potrebbero guadagnare per ogni puntata del programma sui 50.000 euro.

