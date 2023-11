Grenbaud, chi è lo streamer a Sanremo Giovani 2023: vita privata, canzoni, Instagram

Chi è Grenbaud, cantante e streamer di Twitch tra i finalisti di Sanremo Giovani 2023. Celebre sul web, è in lizza per un posto all’Ariston con il brano Mama: “Scrivo canzoni da quando ero bambino”.

Chi è Grenbaud di Sanremo Giovani 2023, vita privata e carriera

Nato a Milano nel 2001, Grenbaud, all’anagrafe Simone Buratti, è uno streamer e cantante in ascesa, tra i concorrenti in finale nell’edizione 2023 di Sanremo Giovani. La sua carriera sul web ha inizio nel 2014, quando apre un canale Youtube e comincia a farsi conoscere con il format Risposte agli insulti. In seguito passa a TikTok per ampliare il suo pubblico ma trova il vero successo quando si lancia su Twitch, la piattaforma che lo lancia verso la fama. Ad oggi Grenbaud ha accumulato un seguito di quasi un milione di follower su Twitch, oltre mezzo milione su TikTok ed oltre 300mila iscritti su Youtube.

In parallelo alla sua carriera da content creator, Grenbaud ha cominciato a farsi conoscere come cantautore. Ha parlato del suo interesse per la musica in una recente intervista: “La passione per la musica nasce da bambino, mi ricordo che scrivevo le prime canzoni su dei fogli di carta e le registravo cantando nel microfono della macchina fotografica, era qualcosa di imbarazzante. Scrivevo senza neanche il beat. Solo parole e tanta fantasia. Poi ho cominciato a scrivere sui beat di YouTube solo quando mi sono appassionato alla musica Rap, lì ho cominciato a stendere i miei primi brani e registrarli in maniera più o meno decente”.

Lo streamer ha già pubblicato alcuni pezzi molto apprezzati come Prima o poi, Panche e il più recente BallaRe, che contano già milioni di ascolti su Spotify. Nel 2022 ha provato per la prima volta ha conquistare un posto al Teatro Ariston partecipando a Sanremo Giovani con il brano Estraneo, non andando oltre le ambizioni. Un anno dopo Grenbaud ci riprova con Mama, arrivando fino alle fasi finali del concorso.

Vita privata: fidanzata, Instagram

Non si sa moltissimo, per il momento, sulla vita privata e sentimentale di Grenbaud. Secondo gli aggiornamenti più recenti il cantante pare sia ancora single. Pochi indizi al riguardo sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 200mila persone, che è dedicato perlopiù alla sua carriera musicale e ai suoi prossimi contenuti sul web.