Milano, torna la CreditWeek. L’edizione 2024 della settimana del credito diventa “diffusa”

Torna la CreditWeek di CreditNews e 4Business Editore con una grossa novità: quest’anno è “diffusa”: dal 3 al 7 giugno Milano si trasforma infatti nella capitale del credito, con tavole rotonde e focus, online e in presenza al Palazzo del Ghiaccio (e non solo).

Il tema della CreditWeek 2024 è People.

Dopo il passaggio da due giorni di fiera in presenza a una settimana intera di appuntamenti dedicati al settore del credito, con panel online e fisici, ora le opportunità di confronto aumentano e le tavole rotonde si svolgeranno anche nelle sedi di aziende partner, che apriranno per l’occasione le porte dei loro uffici per accogliere i professionisti del comparto. Questa edizione pone l’accento sulle persone. Il tema della CreditWeek 2024 è, infatti, People. Il motivo? L’evoluzione tecnologica ci impone di rispondere a molte domande sul ruolo dell’essere umano e sulla necessità di trovare un armonico punto di equilibrio fra intelligenza umana e intelligenza artificiale.

Definire i confini del futuro oggi è parlare della relazione fra persone e tecnologia

“L’evento di quest’anno lo considero speciale, perché parla di noi, di tutte le persone, professionisti, esperti e operatori che lavorano in questo settore e che rappresentano la linfa vitale di ogni impresa”, dichiara Cosimo Cordaro, Direttore di CreditNews. “Abbiamo pensato a uno spazio fisico e virtuale decisamente più interattivo e inclusivo, che si sposa alla perfezione con il tema dell’evento: People. E devo dire che questo è un argomento che sento molto. Perché parla al cuore più che alla ragione, perché parla all’uomo più che al sistema. Quella di quest’anno vuole essere l’edizione, che più rispetto alle altre, si propone di riunire il gruppo, di fare squadra, osservando e analizzando molti aspetti della vita aziendale, ma anche della nostra società”, conclude Cordaro.

CreditWeek 2024: “think tank” su credito e finanza

Diventata negli anni, un importante punto di ritrovo per aziende e professionisti che operano nel comparto, quest’anno la CreditWeek si propone come vero e proprio “think tank”, ovvero come un laboratorio di pensiero e idee, un vero e proprio osservatorio che indagando il presente alza lo sguardo sul domani. Per questo motivo in ogni tavola rotonda si cercherà di delineare lo stato dell’arte e prevedere le tendenze future, analizzando criticità e opportunità.

CreditWeek 2024: un programma poliedrico e multicanale

La prima giornata della CreditWeek 2024, il 3 giugno, sarà interamente online. Due i digital talk previsti sono i seguenti: il primo alle ore 12, dedicato al delicato equilibrio fra performance, tecnologia e persone; il secondo alle ore 18 sul mercato del credito e degli NPE. La seconda giornata, 4 giugno, invece, è “ibrida”: alle ore 12 l’appuntamento è online con un panel in cui si parlerà dell’impatto dell’AI in finanza, mentre alle ore 17 si terrà il primo evento in presenza “diffuso”. Presso gli uffici di La Scala Società tra Avvocati, in via Correggio 43 a Milano, si discuterà, infatti, di cessione del credito e sarà l’occasione per un concedersi un brindisi nell’aperitivo di networking che seguirà la tavola rotonda. Il 5 e il 6 giugno l’appuntamento è con i molti panel in presenza previsti al Palazzo del Ghiaccio, in via Piranesi 14 a Milano.

In quattro diverse sale si svolgeranno contemporaneamente speech e panel con relatori di primo piano chiamati a condividere riflessioni, spunti ed esperienze sul palco della CreditWeek in ambito real estate, credit management, NLP, UTP, accesso al credito, sistemi di pagamento, factoring, leasing, sostenibilità, business information, normative e regolamenti, credito al consumo, ristrutturazione del debito, crisi d’impresa, risk management, mutui, finanziamenti e prestiti, utility, ruolo degli istituti di credito, interazione fra operatori finanziari, fintech, reti e relazioni in finanza, engagement e valorizzazione dei talenti in finanza, competenze e formazione nel settore, privacy e cyber security. L’ultima giornata, il 7 giugno, la kermesse si conclude con un altro evento diffuso. Questa volta presso la sede di Aon, in via E. Calindri 6, all’interno del noto complesso The Sign. La tavola rotonda, con focus sui rischi che porta con sé la trasformazione digitale, che chiude la settimana del credito sarà preceduta da una colazione pensata per stringere o consolidare le relazioni fra professionisti del settore. Al termine del panel, le anticipazioni sulla CreditWeek 2025 e i saluti finali.

CreditWeek 2024 organizza la relax dinner

Nell’edizione dedicata alle persone non poteva mancare una cena conviviale e volutamente informale. La relax dinner di CreditNews e 4Business Editore si terrà il 5 giugno alle ore 20 al ristorante 4Cento. La parola d’ordine sarà anche in questo caso “people”, proprio per ricordare l’importanza delle relazioni e che siamo persone prima ancora che professionisti.

ACMI Day alla CreditWeek: “Da funzione strategica a garante dei processi”

Il 5 giugno, all’interno della CreditWeek si svolgerà anche l’ACMI Day, congresso annuale dell’Associazione Credit Manager Italia, dedicato ai propri associati. Quest’anno il titolo del convegno è: “Credit Manager: il futuro è già oggi. Da funzione strategica e trasversale a garante dei processi: ruolo chiave di integrazione e innovazione delle risorse aziendali”. In quest’occasione saranno condivise best practice fra professionisti del credito, per rendere questo ruolo sempre più fondamentale e innovativo. Il tutto avverrà attraverso una serie di tavole rotonde che vedranno salire sul palco alcuni dei principali attori del settore, pronti a esplorare le nuove sfide e opportunità offerte dal 2024.

Finwave e gli altri partner di CreditWeek 2024

Il main partner dell’evento è Finwave, azienda specializzata in soluzioni digitali per il mondo finanziario. Fra le aziende e le associazioni protagoniste dei panel della CreditWeek 2024: Abaco Team, Abbrevia, ABI, ACMI, Afi Esca, AITI, AnalisiBanka, Anthilia, Aon, Aquileia Capital Services, Assifact, Assilea, Assofin, Assofintech, Assolombarda, Atlas, Banca AideXa, Banca CF+, Banca d’Italia, BCC Factoring, BCredit, Banco BPM, Banco di Desio e della Brianza SpA, Bank of China, BPER Banca, BPER Factor, Cassa Centrale Banca, Cassa Depositi e Prestiti, Crèdit Agricole, Coface, Commerfin, Confassociazioni Management, CRIBIS D&B, Deutsche Bank Easy, doValue, Edison Energia, Enel Group, Enghouse, Ethical Fin NPL, Excellentia, EY Advisory, European School of Economics, Fiditalia, Finanziaria Promozione Terziario, Finlombarda, Fintech District, Finwave, Fondo Italiano d’investimento, Fondazione UNIMI, Fragmentalis, Generalfinance, Hykee, ifitalia, illimity, inFinance, Ingenii, Intesa Sanpaolo, Kauri Utilities, Instrumentation Laboratory, Intrum, Italia Fintech, La Scala Società tra Avvocati, LIUC Università Carlo Cattaneo, Luigi Luzzatti SCpA, Luiss Business School, Mediacom, Mediocredito Centrale, MIT Partners, Notarify, NPLs RE_Solutions Rina Prime Group, Opyn, P&G, Politecnico di Milano, Prelios, Prestitalia, PromozioniServizi, PwC Italy, Ramboll, Ratio, SACE, SIMEST, Südtirol Bank, UILP, UNIREC, WST Law & Tax, yourCFO, Younited, solo per citarne alcuni. Corposo anche l’elenco dei patrocini. Regione Lombardia e Comune di Milano, a livello istituzionale. European School of Economics, Fondazione UNIMI, Politecnico di Milano, LIUC, Università Cattolica del Sacro Cuore, in ambito accademico. E poi ancora: ACMI, AITI, AnalisiBanka, ARTE, Assifact, Assilea, Assofintech, Excellentia, Italia Fintech, Associazione T.S.E.I. – Tavolo di studio sulle esecuzioni italiane, UILP, UNI, UNIREC. Fra le novità da segnalare in questo 2024, anche la partnership fra la CreditWeek e il Milan Fintech Summit che ha portato alla realizzazione condivisa della tavola rotonda “Buy Now Pay Later: l’evoluzione nei settori B2B e B2C” in programma il 6 giugno ore 12 nel Tech Acquarium, all’interno del Palazzo del Ghiaccio, dove si svolgeranno buona parte degli incontri dedicati all’innovazione tecnologica. Lombardia Economy sarà, infine, media partner dell’evento.

Informazioni e indicazioni per partecipare alla CreditWeek

La CreditWeek 2024 si compone di digital talk online (3 e 4 giugno) e di tavole rotonde e speech in presenza presso Palazzo del Ghiaccio, via Piranesi 14 a Milano (5 e 6 giugno) e nelle sedi dei partner (4 e 7 giugno). Per consultare il programma completo: https://www.creditnews.it/creditweek/programma/. Per iscriversi ai panel: https://www.creditnews.it/creditweek/acquista-biglietti/. Per partecipare alla relax dinner: https://www.creditnews.it/evento/relax-dinner-5-giugno[1]creditweek/. L’evento è totalmente gratuito per gli studenti. Fiera del Credito e CreditWeek sono eventi realizzati e promossi dalla testata giornalistica CreditNews e da 4Business Editore. 4Business Editore è specializzato nell’informazione per chi opera nel settore del Credito con CreditNews, delle scienze forensi e investigazioni con ForensicNews e delle risorse umane con HRNews.